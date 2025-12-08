چین پس از رونمایی ایالات متحده از استراتژی امنیتی جدید خود متعهد به دفاع از حاکمیت خود شد و نسبت به دخالت خارجی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چین روز دوشنبه پس از رونمایی ایالات متحده از استراتژی امنیتی جدید خود با هدف تقویت قدرت نظامی برای جلوگیری از درگیری با پکن بر سر تایوان، متعهد به دفاع از حاکمیت خود شد و نسبت به "دخالت خارجی" هشدار داد.

واشنگتن رویکرد خود را در قبال یکی از حساس‌ترین مسائل دیپلماتیک جهان در استراتژی امنیت ملی رسمی خود که روز جمعه منتشر شد، تشریح کرد.

این سند در حالی منتشر شد که پکن هفته گذشته تعداد زیادی از کشتی‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی خود را در آب‌های شرق آسیا در بزرگترین نمایش نیروی دریایی خود تا به امروز مستقر کرد.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به خبرنگاران در پکن در مورد این سند گفت: تایوان اولین خط قرمزی است که نباید در روابط چین و آمریکا از آن عبور کرد و چین هیچ دخالت خارجی را تحمل نمی‌کند.

او گفت: "طرف آمریکایی باید با نهایت احتیاط با مسئله تایوان برخورد کند و از حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های جدایی‌طلب "استقلال تایوان" در تلاش برای استقلال با زور یا مقاومت در برابر اتحاد مجدد با زور دست بردارد. "

گوئو افزود که چین مایل است با واشنگتن برای ارتقای روابط پایدار و در عین حال حفظ حاکمیت، امنیت و منافع توسعه خود همکاری کند.

سند جدید ایالات متحده با استقبال گرمی در تایوان رو‌به‌رو شده است، به طوری که لای چینگ-ته، رئیس جمهور تایوان روز شنبه در X نوشت: «بسیار سپاسگزاریم که استراتژی امنیت ملی ایالات متحده جلوگیری از درگیری بر سر تایوان را در اولویت قرار می‌دهد.»

ولینگتون کو، وزیر دفاع تایوان در همان روز به خبرنگاران گفت که ایالات متحده همچنان حفظ صلح و ثبات در منطقه را به عنوان بالاترین منافع اصلی خود می‌داند.

وی گفت: «ایالات متحده به شدت در حال ترویج این است که کشور‌های منطقه هند و اقیانوس آرام برای ایجاد یک شکل مؤثر از بازدارندگی جمعی با هم همکاری کنند. ما در تایوان همچنین باید قابلیت‌های دفاع از خود را تقویت کنیم.»

لای گفته است که تایوان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کند و ماه گذشته از ۴۰ میلیارد دلار بودجه اضافی دفاعی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ رونمایی کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: چین و تایوان ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
چین از ژاپن خواست تا از اتهام‌زنی به نیروی دریایی این کشور دست بردارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
حذف تونی بلر از فهرست اصلی «هیئت صلح» طرح ترامپ
معاریو فاش کرد: نقش سارا نتانیاهو در برکناری رئیس شاباک
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
دبیرکل سازمان ملل یورش اسرائیل به مقر آنروا را محکوم کرد
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
آخرین اخبار
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
حذف تونی بلر از فهرست اصلی «هیئت صلح» طرح ترامپ
دبیرکل سازمان ملل یورش اسرائیل به مقر آنروا را محکوم کرد
معاریو فاش کرد: نقش سارا نتانیاهو در برکناری رئیس شاباک
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نیویورک تایمز: حماس در حال بازیابی قدرت در نوار غزه و پر کردن خلأ است.
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
ناوگان جدید همبستگی بین‌المللی در راه غزه
پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس یورش برد
کرملین: هند برای منافع اقتصادی خود به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد
دیپلمات آمریکایی: خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است
آمریکا در حال فشار آوردن به اوکراین برای توافق «سریع‌تر» است
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار اقدام در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه شدند
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها