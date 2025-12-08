چین پس از رونمایی ایالات متحده از استراتژی امنیتی جدید خود متعهد به دفاع از حاکمیت خود شد و نسبت به دخالت خارجی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چین روز دوشنبه پس از رونمایی ایالات متحده از استراتژی امنیتی جدید خود با هدف تقویت قدرت نظامی برای جلوگیری از درگیری با پکن بر سر تایوان، متعهد به دفاع از حاکمیت خود شد و نسبت به "دخالت خارجی" هشدار داد.

واشنگتن رویکرد خود را در قبال یکی از حساس‌ترین مسائل دیپلماتیک جهان در استراتژی امنیت ملی رسمی خود که روز جمعه منتشر شد، تشریح کرد.

این سند در حالی منتشر شد که پکن هفته گذشته تعداد زیادی از کشتی‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی خود را در آب‌های شرق آسیا در بزرگترین نمایش نیروی دریایی خود تا به امروز مستقر کرد.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به خبرنگاران در پکن در مورد این سند گفت: تایوان اولین خط قرمزی است که نباید در روابط چین و آمریکا از آن عبور کرد و چین هیچ دخالت خارجی را تحمل نمی‌کند.

او گفت: "طرف آمریکایی باید با نهایت احتیاط با مسئله تایوان برخورد کند و از حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های جدایی‌طلب "استقلال تایوان" در تلاش برای استقلال با زور یا مقاومت در برابر اتحاد مجدد با زور دست بردارد. "

گوئو افزود که چین مایل است با واشنگتن برای ارتقای روابط پایدار و در عین حال حفظ حاکمیت، امنیت و منافع توسعه خود همکاری کند.

سند جدید ایالات متحده با استقبال گرمی در تایوان رو‌به‌رو شده است، به طوری که لای چینگ-ته، رئیس جمهور تایوان روز شنبه در X نوشت: «بسیار سپاسگزاریم که استراتژی امنیت ملی ایالات متحده جلوگیری از درگیری بر سر تایوان را در اولویت قرار می‌دهد.»

ولینگتون کو، وزیر دفاع تایوان در همان روز به خبرنگاران گفت که ایالات متحده همچنان حفظ صلح و ثبات در منطقه را به عنوان بالاترین منافع اصلی خود می‌داند.

وی گفت: «ایالات متحده به شدت در حال ترویج این است که کشور‌های منطقه هند و اقیانوس آرام برای ایجاد یک شکل مؤثر از بازدارندگی جمعی با هم همکاری کنند. ما در تایوان همچنین باید قابلیت‌های دفاع از خود را تقویت کنیم.»

لای گفته است که تایوان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کند و ماه گذشته از ۴۰ میلیارد دلار بودجه اضافی دفاعی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ رونمایی کرد.

منبع: رویترز