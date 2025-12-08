باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان امروز (دوشنبه ۱۷ آذر ماه) در نشست ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) که در سالن جلسات این شورا برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی در جامعه گفت: امروز فتنه‌ها با نفوذ جریان غرب‌گرا و ایجاد شبهات گسترده شکل تازه‌ای به خود گرفته است که باید در برابر این دسیسه‌ها هوشیار بود.

او به تشکیل ستاد بزرگداشت یوم‌الله نهم دی در گیلان اشاره کرد و افزود: مردم این استان یک روز زودتر از سراسر کشور در صحنه مبارزه با فتنه سال ۱۳۸۸ حاضر شدند و حماسه هشتم دی را خلق کردند و پیشتازان و طلایه‌داران بصیرت نام گرفتند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان همچنین بر اهمیت بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و تشکل‌های مردمی تأکید و تصریح کرد: ابعاد خسارت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فتنه ۸۸ با برگزاری نشست‌های بصیرتی در مساجد، بقاع متبرکه و مراکز آموزشی و دانشگاهی تبیین شود.

در پایان این نشست ۱۴۸ مصوبه به منظور بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در استان گیلان به تصویب اعضا رسید.

منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان