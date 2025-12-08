باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، امروز در اولین رویداد ملی رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط (SME۱۰۰) اظهار کرد: این رویداد برای نخستینبار در سطح کشور برگزار میشود و پیش از این نمونهای مشابه نداشته است. ایده اصلی آن در سازمان صنایع کوچک شکل گرفت و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی تکمیل شد.
انصاری با اشاره به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی افزود: SMEها نقش بیبدیلی در توسعه صنعتی کشورها دارند. بر اساس تجربه جهانی، این بنگاهها علاوه بر تقویت و تکمیل زنجیره ارزش صنایع، در ایجاد اشتغال، توسعه فناوری، نوآوری و انتقال دانش فنی نقش کلیدی ایفا میکنند.
وی با اشاره به گزارش تازه سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) گفت: بر مبنای گزارش سال ۲۰۲۵ وایپو، امروز شاهد یک تغییر پارادایم در اقتصاد جهانی هستیم. چهار تا پنج دهه پیش، ۸۵ درصد ارزش بازار شرکتها بر داراییهای فیزیکی استوار بود، اما اکنون همین میزان از ارزش بازار بر داراییهای ناملموس مانند فناوری، دانش و برند تکیه دارد. بار اصلی این تحول نیز بر دوش SME هاست.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با اشاره به وضعیت ایران اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند. حدود ۶۰ درصد این واحدها در شهرکهای صنعتی واقع شدهاند و از ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال در این شهرکها، ۹۸ درصد SME هستند. این آمار نشاندهنده اهمیت فوقالعاده این بخش در اقتصاد ملی است.
وی درباره نحوه انتخاب بنگاههای برتر توضیح داد: رتبهبندی امسال براساس ۱۴ شاخص مالی، اقتصادی، فناوری، نوآوری، محیطزیست، تحول دیجیتال، Industry ۴.۰، صادرات، برندینگ و سایر شاخصهای کلیدی انجام شد و ۱۰۰ بنگاه برتر انتخاب شدند.
انصاری با اشاره به برنامههای حمایتی سال آینده گفت: برای سال ۱۴۰۵ بسته حمایتی ویژهای در پنج محور شامل تأمین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و بهرهوری، توسعه بازار و صادرات و مدیریت دانش آماده شده است. جزئیات این بسته بهزودی منتشر میشود و شامل بنگاههای حاضر در این رتبهبندی خواهد بود.
وی افزود: هدف ما این است که علاوه بر حمایت، هویتی ملی و مشروعیتی بالاتر برای صنایع کوچک و متوسط ایجاد کنیم. همچنین دو برنامه مهم دیگر در حوزه گاورننس و تکنومارکت با رویکرد ملی و منطقهای در دستور کار قرار دارد که اجرای آنها برای پایان سال جاری و نیز مردادماه سال آینده، همزمان با روز ملی صنایع کوچک، برنامهریزی شده است.
همچنین قاسم خرمی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این مراسم اظهار کرد: سازمان صنایع کوچک در ابتدا بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت صنعتی و زیر نظر وزارت اقتصاد شکل گرفت و در سال ۱۳۶۰ به وزارت صنایع و معادن ملحق شد.
او افزود: امروز مفهوم صنایع کوچک دیگر صرفاً ادامهٔ صنایع کارگاهی یا نسخه کوچکشدهٔ صنایع بزرگ نیست؛ بلکه این واحدها بر اساس تعداد کارکنان و ساختارشان تعریف میشوند. این مفهوم در جهان جایگاهی ریشهدار دارد و از دیدگاههایی مانند «فلسفه عدالت بهمثابه انصاف» تأثیر پذیرفته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد: بر پایه اندیشههای لیبرالی و نظریههای دولت رفاه، الگوی «نیازهای اساسی» شکل گرفت. در دهه ۱۹۷۰ تأکید بر این بود که توسعه باید بهبود رفاه عمومی، کاهش فقر و افزایش دسترسی مردم به دستاوردهای توسعه را هدف قرار دهد و صنایع کوچک بهعنوان زیربنای توسعه صنعتی شناخته میشدند.
وی تصریح کرد: در ایران، این مفهوم سالها مورد غفلت قرار گرفت، اما در زمان تدوین دومین برنامه هفتساله، اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ملی بهصورت جدی مطرح شد و در همان دوره نخستین بانک توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.
خرمی با اشاره به اینکه این همایش برای نخستینبار بهطور رسمی و ملی با همکاری دو سازمان تخصصی برگزار میشود، گفت: بنیانگذاری یک رویداد تازه در سطح کشور میان سازمان مدیریت صنعتی و سازمان صنایع کوچک با محوریت شهرستانها و شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است. این رویداد با مشارکت سازمانهای تخصصی مانند استاندارد، هیدروژ و دیگر نهادهای توسعهای شکل گرفته و بر اساس مطالعات و پیشنهادهای سازمان مدیریت صنعتی طراحی شده است.
او توضیح داد: در تیرماه امسال فراخوانی برای شرکتها ارسال شد و پس از ثبتنام در سامانه، ارزیابان با حضور در محل شرکتها، مدارک، شواهد و نقاط ضعف و قوت را بررسی و امتیازات را ثبت کردند. سپس دبیرخانه این امتیازات را ارزیابی و نهایی کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: شرکتها مدلهای موفق جهانی را مورد مطالعه قرار دادند و نمونههایی از هند، امارات و کره جنوبی بررسی شد. حاصل این مطالعات تدوین «مدل اختصاصی صنایع کوچک و متوسط ایران» بود که مسیر این برنامه بر اساس آن ترسیم شده است.