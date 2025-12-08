باشگاه خبرنگاران جوان - موسیالرضا حاجیبگلو رئیس شورای عالی استانها در نشست خبری اصحاب رسانه با گرامیداشت روز دانشجو و تبریک روز مادر اظهار کرد: امیدواریم اتفاقات خوب از حوزه دانشگاه شکل بگیرد، اما برای این اتفاق نیازمند حمایت مسئولان و مدیران هستند. نخبگان میتوانند تاثیرگذاری بسیاری در مسیر کشور داشته باشند. جایگاه شورای عالی استانها یک جایگاه ملی است و در قانون اساسی شورای عالی استانها جایگاه ویژهای دارد و واقعیت این است که در اجرای آن فاصله زیادی با قانون اساسی میبینیم.
وی ادامه داد: امروز در مسیر توسعه ملی باید به توسعه محلی توجه کنیم؛ نگاه قانون این است که تمام مدیران مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی استانها هستند و خود شورای عالی استانها طرح را مستقیم به مجلس میبرد چرا که نباید دخل و تصرف در این مسیر به وجود بیاید. اگر قرار است اختیارات به استانداران واگذار شود، همان تکالیف قانون اساسی هم به شورای عالی استانها داده شود. وقتی چنین مجموعه مردمی شکل میگیرد نباید جامعه شورایی را به عنوان رقیب خود تلقی کیم؛ این خیانت به نظام و انقلاب است.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: شهید بهشتی اعلام کرده بود مجلس و شورای عالی استانها در رأس هستند و هیچ فرقی با هم ندارند؛ دو نظام پارلمانی در کشور میتوانند در کشور تاثیرگذار باشند. اگر میخواهند مشکلات شهر و روستاها به گوش دولت برسد باید مصوبات شورای عالی استانها را اجرایی کنند. کسی گفته بود ما به دنبال انحلال شورای عالی استانها هستیم؛ ما گفتیم شما قانون را نمیدانید. مگر ما میتوانیم تکلیف قانون اساسی را اجرا نکنیم؟
وی در پاسخ به سوالی درباره امکان تمدید مجدد شوراها تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی و ماده ۲۲ شوراها باید همزمان یا با انتخابات ریاست جمهوری برگزار یا خودکار تمدید شود؛ ما در این راستا طرحی را آماده کردیم و به مجلس بردیم. در شرایط فعلی هم حرفمان این است که قانون فعلی مبنی بر برگزاری است، اما هرچه تکلیف شود همان را انجام میدهیم. نظر کارشناسیمان را دادیم و مطالبمان را هم گفتیم. تصمیم نهایی دیگر با ما نیست.
حاجیبگلو درباره وضعیت حریم شهر تهران گفت: اختلافی بین شهرداری و استانداری شکل گرفته، اما نباید این اتفاق رخ میداد؛ از نظر ما هر کاری که نیاز است را میتوان به مدیریت شهری داد؛ اما در هر صورت همه باید تعامل کنند چرا که این به نفع کشور است. ما باید دولت را کوچکتر کنیم و نمیشود اداره کل حریم جدیدی درست کنیم و اشتباه است برنامه جدیدی اجرا کنیم. مجلس هم شروع کرده و برای اصلاح این محدوده برنامهای دارد.
وی با اشاره به اجرا نکردن قانون هوای پاک توسط دستگاهها خاطرنشان کرد: اگر قرار است هوای مطلوب و پاک را داشته باشیم، باید پای کار بیاییم. شورای عالی ترافیک و مدیریت حمل و نقل کشور میتوانند تعیین تکلیف کنند. خودروهای ما مشکل دارند، سوخت دچار ایرادات است، وزارت خانهها تکلیف دارند؛ اما این تکلیف را اجرا نکردهاند. چند سال است همه شعار میدهیم؟ از توسعه حمل و نقل عمومی میگوییم، اما امروز این وضعیت را میبینیم. هوشمندسازی شهری هم تاکنون انجام نشده است. در مساله موتورسیکلت چه کاری کردیم؟ به سراغ این اقدامها نرفتیم. در مساله قانون هوای پاک و آلودگی هوا با همکارانمان در شهرهای مختلف صحبت کردیم و در حال آماده کردن طرح جدیدی هستیم؛ در این راستا از وزارتخانه و دستگاهها مطالبه خواهیم کرد. باید تمام موتورسیکلتها در شهرستانها، خودروها و اتوبوسها برقی شوند. وزارت صمت نباید به صنایع آلاینده مجوز دهد و آن را باید از شهر خارج کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به آخرین وضعیت طرح مدیریت یکپارچه شهری گفت: تا یکی دو هفته آینده به جمع بندی میرسد و بعد از پایان کار آن را به مجلس ارسال خواهیم کرد.
وی در خصوص مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روستایی را در کشور نداریم که آب، برق یا گاز نداشته باشد و اگر باشد هم تعداد کم است. متاسفانه اقتصاد خراب شده و منابع در جای دیگر است و معلوم است وقتی شغل و درآمد نباشد روستاها خالی میشوند.
حاجیبگلو با اشاره به مصرف آب در کشاورزی خاطرنشان کرد: بسیاری از محصولات کشاورزی ما آب بر است و حتما باید مکانیزه آبیاری کنیم؛ هنوز در مکانیزه کردن کاشت، داشت و برداشت مشکلاتی داریم. در مرحله بعد الگوی مصرفی نداریم و خود وزارت نیرو هنوز کاری انجام نداده است. ما طرحی را آماده کردیم به مجلس فرستادیم که بتوانیم هم الگوی کشت و هم مدل بازارهای ترهبار را تغییر دهیم تا قیمت از سمت کشاورز به دست مردم بدون واسطه برسد.
رئیس شورای عالی استانها درباره قانون عفاف و حجاب اظهار کرد: حجاب یک اصول است و کسی نیست که این را قبول نداشته باشد؛ اما در جامعه قانونی ایراداتی وجود دارد. برخیها میخواهند سیاسی صحبت کنند. باید از این اختلاف نظرها عبور کنیم و در شرایط فعلی وظیفه اتحاد و وحدت را به عهده دادیم.
حاجیبگلو با اشاره به مالکیت باشگاه پرسپولیس توسط بانک شهر عنوان کرد: اگر حمایتهای بانک شهر نبود شهرداریها ورشکست میشدند؛ این بانک در مسائل عمرانی بسیار کمک کرده و در این شرایط در کنار این دستگاه بوده است. حالا برای حمایت از باشگاههای ورزشی مثل پرسپولیس ورود کرده است که در کنار جوانان قرار گرفته است و این مساله ایرادی ندارد.
وی در خصوص تخلفات اعضای شوراها در کشور گفت: ۱۲۶ هزار عضو شهر و روستا داریم و از این تعداد ۹۸ مورد سلب عضویت داشتیم و بروید این مساله را با دستگاهها مقایسه کنید؛ به دلیل اینکه نماینده مردم هستیم حساسیتها بیشتر است و برای ما هم یک مورد هم زیاد است. البته دلیل آن عدم آگاهی با قوانین بود و اگر آموزش داده شود این تعداد به صفر خواهد رسید.
بعضی از ترک فعلها در بحث آلودگی هوا را به دستگاههای نظارتی منتقل خواهیم کرد
وی درباره وضعیت حمل و نقل عمومی گفت: اگر حمل و نقل عمومی رایگان شود مردم تمایل بیشتری به استفاده نکردن از خودروی شخصی خواهند داشت؛ ما در شورای عالی استانها تکلیف داریم، اما دولت باید پای کار بیاید. بعضی از ترک فعلها را به دستگاههای نظارتی منتقل خواهیم کرد. مافیای حمل و نقل هم وجود دارد و اگر این سد را از پیش رو برداریم اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: با توجه به کمبود منابع، محدودیتهای مالی، بازیهای سیاسی، جنگ ۱۲ روزه و...، دوره ششم دوران طلایی شوراها بود چرا که خدمات گستردهای در این خصوص ارائه شد.
وی همچنین با بیان اینکه هدف اصلی این دوره جدید در شوراها ارتقای جایگاه شوراها بود، گفت: آنگونه که باید این جایگاه درک نشده است، اما در این مسیر تمام تلاشمان را کردیم که اختیارات لازم به شورای عالی استانها برگردد. این اولین کار ما بود؛ اگر قوانین دچار ایراداتی است باید اصلاحش کنیم.
حاجیبگلو با اشاره به انتخابات تناسبی عنوان کرد: اقدام خوبی انجام میشود، اما ایرادات زیادی وجود دارد و در دورههای بعد باید اصلاحات صورت بگیرد. با این حال از نظر من نگاه خوبی است؛ اما نیاز به اصلاحات دارد.
وی درباره وضعیت مسکن تصریح کرد: در این حوزه اصلاح قانون کمیسیون ماده ۵ را به مجلس بردهایم؛ تا زمانی که اختیارات مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی باشن مشکل خواهیم داشت؛ باید اختیارات را به شهرها و شهرداریها داد و مطمئن باشید این کار باعث میشود قیمت مسکن کاهش پیدا میکند.
حاجی بگلو در پایان با اشاره به ایجاد شرایط مناسب برای بخش خصوصی گفت: هر کسی که سنگ جلوی پای سرمایه گذار بگذارد به کشور خیانت کرده است؛ شورای عالی استانها در کنار شرکتهای خصوصی کمک خواهد کرد. ما دوست داریم در این شرایط به کشور کمک کنیم.