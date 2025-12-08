شهروندخبرنگار ما فیلمی از یک روز بارانی در بین الحرمین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شعله عشق و ارادت مسلمانان به امامان و ائمه اطهار هیچ وقت خاموش نمی‌شود.بین الحرمین، یکی از مقدس‌ترین اماکن زیارتی برای ما مسلمانان و قلب تپنده کربلا محسوب می‌شود. این مکان مقدس نمادی از پیوند معنوی، تاریخی و عاطفی میان دو شخصیت والامقام اسلام؛ امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) است. هر ساله این اماکن متبرکه میزبان زائران بسیاری است.
شهروندخبرنگار ما نمای زیبایی از یک روز بارانی در بین الحرمین به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - عراق

