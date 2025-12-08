باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس هیئت جودوی قم از دعوت ابوالفضل محبی جودوکار شایسته استان، به نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو بزرگسالان جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
محمدحسن سالاری افزود: این اردو در راستای برنامههای آمادهسازی تیم ملی برای حضور در مسابقات جودوی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در ناگویا برگزار میشود.
وی اضافه کرد: مرحله نخست اردو از ۱۹ آذر تا سوم دیماه به میزبانی استان کرمان (سرچشمه) برپا خواهد بود و ملیپوشان منتخب از سراسر کشور زیر نظر کادر فنی به تمرینات تخصصی و ارزیابی فنی میپردازند.
سالاری با تبریک این موفقیت به جامعه جودو قم ابراز امیدواری کرد که محبی با ارائه عملکرد مطلوب در این اردوها بتواند جایگاه خود را در ترکیب نهایی تیم ملی تثبیت کند.
قم دارای ۵۳ هزار ورزشکار بیمهشده فعال است و در حال حاضر بیش از ۵۲۰ باشگاه ورزشی دارای مجوز رسمی در سطح این استان فعالیت میکنند، همچنین حدود ۹۰ مکان ورزشی در اختیار ادارهکل ورزش و جوانان استان قرار دارد که بیشتر آنها بهصورت خانههای ورزشی در اختیار هیاتهای ورزشی قرار گرفتهاست.
