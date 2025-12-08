باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصفیه هوای فضاهای بسته بزرگ با فناوری پلاسما + فیلم

یک شرکت دانش بنیان سامانه تصفیه هوای پلاسمایی را در مقیاس صنعتی و برای فضاهای بسته بسیار بزرگ تولید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید سامانه تصفیه هوا برای محیط‌های بسته بسیار بزرگ شد.
این سامانه می‌تواند بار آلاینده‌ها و ویروس‌ها را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.

 

