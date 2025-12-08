تصفیه هوای فضاهای بسته بزرگ با فناوری پلاسما + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u06cc\u06a9 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0635\u0641\u06cc\u0647 \u0647\u0648\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062d\u06cc\u0637\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0634\u062f.\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0627\u0631 \u0622\u0644\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0648\u06cc\u0631\u0648\u0633\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062a\u0627 \u06f7\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n