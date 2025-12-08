برترین‌های نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب در قم معرفی شدند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب به میزبانی قم به کار خود پایان داد. در بخش آقایان، صادق الهی‌منش رتبه نخست را به دست آورد، محمدعلی شیخ‌بهایی در جایگاه دوم قرار گرفت و مجید احتشام مقام سوم را کسب کرد.

در بخش بانوان نیز آنیتا نوری به عنوان نفر اول معرفی شد، مریم رفیعی رتبه دوم را از آن خود کرد و نازنین‌زهرا حق‌گو در جایگاه سوم ایستاد.

«مین‌روب» یک مسابقه فکری و مهارتی مبتنی بر تشخیص موقعیت‌های امن و ناامن در قالب الگویی شبیه‌سازی‌شده است که شرکت‌کنندگان باید بر اساس آن مراحل مسابقه را طی کنند. معیار ارزیابی در این مسابقه، دقت، سرعت و تعداد خطا‌ها است.

نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب با حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های مختلف به میزبانی دانشگاه شهاب دانش قم برگزار شد.

برچسب ها: المپیاد دانشجویی ، المپیاد کشوری
خبرهای مرتبط
تعطیلی مدارس و دانشگاه های قم/ آموزش غیر حضوری شد
آغاز ثبت‌نام ۲۶۰ دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه علوم پزشکی قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارگیری محموله ۱۵۰ هزار تنی سیمان از قم به مقصد روسیه
مصرف گاز خانگی قم از مرز ۶/۵ میلیون مترمکعب گذشت
جشنواره امتنان قم، جشنواره‌ای برای کار و کارگر
آخرین اخبار
بارگیری محموله ۱۵۰ هزار تنی سیمان از قم به مقصد روسیه
جشنواره امتنان قم، جشنواره‌ای برای کار و کارگر
مصرف گاز خانگی قم از مرز ۶/۵ میلیون مترمکعب گذشت
آخرین روند ساخت پارکینگ طبقاتی ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س)
کوچکترین مدرسه استان قم افتتاح شد
برپایی نمایشگاه «اسوه» ویژه خدمات پایگاه‌های بسیج در قم
پایان نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب به میزبانی قم
جودوکار قمی به اردوی تیم ملی فراخوانده شد
تجلیل از رتبه‌های برتر قم در مسابقات ملی و بین‌المللی قرآن کریم
آغاز ثبت‌نام ۲۶۰ دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه علوم پزشکی قم
اعلام ویژه برنامه های مسجد مقدس جمکران به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)
پیش بینی بارش خوب باران در قم
قم هوا ندارد
«ماراتن کیش» از مصادیق اندلس سازی جامعه اسلامی است