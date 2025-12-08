باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره المپیاد کشوری مینروب به میزبانی قم به کار خود پایان داد. در بخش آقایان، صادق الهیمنش رتبه نخست را به دست آورد، محمدعلی شیخبهایی در جایگاه دوم قرار گرفت و مجید احتشام مقام سوم را کسب کرد.
در بخش بانوان نیز آنیتا نوری به عنوان نفر اول معرفی شد، مریم رفیعی رتبه دوم را از آن خود کرد و نازنینزهرا حقگو در جایگاه سوم ایستاد.
«مینروب» یک مسابقه فکری و مهارتی مبتنی بر تشخیص موقعیتهای امن و ناامن در قالب الگویی شبیهسازیشده است که شرکتکنندگان باید بر اساس آن مراحل مسابقه را طی کنند. معیار ارزیابی در این مسابقه، دقت، سرعت و تعداد خطاها است.
نخستین دوره المپیاد کشوری مینروب با حضور شرکتکنندگانی از استانهای مختلف به میزبانی دانشگاه شهاب دانش قم برگزار شد.