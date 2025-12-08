باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه اسوه طی مراسمی با هدف انعکاس فعالیتها و خدمات پایگاههای موفق و الگو در سطح محلات این استان فعالیت خود را در سالن ورزشی شهید نیاسر آغاز کرد.
مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه قم در حاشیه این مراسم گفت: نمایشگاه اسوه، بازتابی از فعالیتها و خدمات پایگاههای موفق و الگو در سطح قم است که توانستهاند اقدام های شاخص و اثرگذاری را در راستای تحقق محلات به ثمر برسانند.
«آیت الله قهرمان پور» با ابراز خرسندی از حضور پررنگ پایگاههای بسیج در این رویداد فرهنگی و اجتماعی افزود: افتتاح این نمایشگاه به نوعی نمایش تلاشهای جهادی و مدیریت محلهمحور است که حول محور مسجد، پایگاه و محله شکل گرفته است؛ الحمدالله این رویکرد توانسته زمینهساز گامهای موثری در مسیر تحقق جامعه اسلامی باشد.
وی همچنین با دعوت از عموم مردم و فرماندهان سایر پایگاههای بسیج استان قم برای بازدید از نمایشگاه اظهار کرد: از همه مردم و مسوولان دعوت میکنیم تا در این رویداد حاضر شوند و از نزدیک دستاوردهای پایگاههای نمونه را مشاهده کنند. این نمایشگاه فرصتی است تا نقش و سهم این پایگاهها در مسیر شکلگیری دولت اسلامی و تقویت محله اسلامی برای مردم استان قم بیش از پیش تبیین شود.
قهرمان پور در پایان با بیان اینکه استان قم در حوزه محلهمحوری و نقشآفرینی اجتماعی توفیقات ارزندهای کسب کرده است، تصریح کرد: پایگاههای مقاومت بسیج، معاونتهای تخصصی و ردههای قشرهای مختلف با همکاری یکدیگر سهم مهمی در پیشبرد اهداف محلهمحوری و تشکیل دولت و محله اسلامی ایفا می کنند.
این نمایشگاه تا هجدهم آذرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
منبع:روابط عمومی سپاه قم