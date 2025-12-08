معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: شناخت چالش‌ها و حل مشکلات تنها با حضور میدانی مدیران و مسئولان محقق می‌شود و مدیریت شهری در این دوره این روش را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸ و به نقل از معاونت هماهنگی و امور مناطق، سومین دور نظارت ستادی منطقه۸ با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ٨، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونان و مدیران منطقه و نیز نخبگان، ائمه جماعات و معتمدین محلات منطقه برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده معاون شهردار تهران در این بازدید نظارتی با بیان اینکه هدف جلسات نظارت ستادی ارزیابی میزان تحقق اهداف و کمک ستاد برای رفع موانع مناطق است، شهرداری را پیشانی خدمت به مردم دانست و گفت: انتقال درست تلاش‌ها به بدنه مجموعه و جامعه ضروری است.

فروزنده اضافه کرد: یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری شناخت مسایل و مشکلات شهر و در ابعاد کوچکتر منطقه و محله است که این امر تنها با حضور مدیران در بین مردم و شنیدن حرف و خواسته آنان محقق می‌شود. 

وی ادامه داد: شرایط امروز به گونه‌ای است که اگر مردم احساس کنند کارگزارانشان اقدام عملی ندارند مایوس خواهند شد و این در حالی است که در این ٤ سال مدیریت شهری اقدامات بزرگی در حوزه‌های ماموریتی شهرداری رخ داده و این‌ها باید به گوش مردم برسد و آنان احساس امیدواری کنند. 

معاون شهردار تهران گفت: روز گذشته دو رام قطار ملی وارد ناوگان مترو شد، این در حالی است که در دوره گذشته شرکت واگن سازی مترو تعطیل بود، اما امروز می‌بینیم در سایه شرایط سختی که بر کشور و صنعت مستولی است همت بلند مهندسان و سازندگان ایرانی منجر به ساخت قطار ملی می‌شود. آنچه که نیاز واقعی شهر است و دقیقا همین موضوع باید به سمع و نظر شهروندان عزیز تهرانی برسد. 

وی ادامه داد: در حالی که تعداد واگن‌های مترو از ابتدا ١١٧٠ واگن بوده، اما در این دوره مدیریت شهری شاهد عقد قرار داد خرید هزار واگن برای پایتخت بوده‌ایم که این واگن‌ها به مرور وارد ناوگان مترو خواهند شد. 

در ادامه این جلسه مردانی مدیر کل هماهنگی تحولات کالبدی و نیز حجت الاسلام کاظمی مدیر کل هماهنگی تحولات نرم افزاری و اسماعیل زاده معاون روابط عمومی گزارش خود در موضوعات ذیربط و در راستای بررسی وضعیت منطقه را ارائه دادند.

 تأکید بر نقش نخبگان در افزایش امید و نشاط اجتماعی

لطف‌الله فروزنده در ادامه و در جمع نخبگان و ائمه جماعات منطقه امید و نشاط اجتماعی را از بنیادی‌ترین نیاز‌های امروز جامعه دانست و اظهار کرد: تحقق نشاط پایدار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ریشه در فرهنگ محلات داشته باشد و با حضور فعال مردم شکل بگیرد.

به گفته وی، این نوع نشاط، واقعی‌ترین شکل سرمایه اجتماعی است و نخبگان فرهنگی و اجتماعی با توان اثرگذاری خود می‌توانند موتور محرک در روایت‌سازی و در ایجاد حس تعلق به شهر باشند.
 
 پاسخگویی به مطالبات محور اقدامات شهرداری منطقه ٨

در این جلسه همچنین، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ٨ با اشاره به مسیر تحول منطقه طی چهار سال اخیر، منطقه ۸ را منطقه‌ای خانواده محور توصیف کرد و گفت: تمرکز اصلی مدیریت شهری بر تقویت کیفیت سکونت و پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی است.

وی با تأکید بر اینکه محدودیت اراضی در منطقه باعث شده افزایش سرانه‌ها تنها با تملک زمین ممکن باشد، روند صعودی رتبه منطقه در ارزیابی‌های شهرداری تهران از سال١٤٠٠ تا امروز نشانه تلاش جمعی مجموعه مدیریت شهری در این منطقه بوده است. 

وی با اعلام اینکه میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در تهران ۶۶ درصد است، تصریح کرد: رشد ۱۲۲ درصدی در مناسب سازی و هم سطح معابر برای معلولین، رشد ۱۰۴ درصدی در اصلاح هندسی، رشد ۱۹۲ درصدی حوزه فنی و عمرانی طی چهارسال گذشته از اقدامات مهم بوده و همچنین در موضوع آسفالت مدارس نیز فعالیت‌های چشمگیری انجام شده است.

تنهایی تصریح کرد: سیاست‌های اجرایی منطقه بر پایه مطالبه‌محوری است و نواحی نقش اصلی را در احصای نیاز‌های واقعی مردم دارند.

