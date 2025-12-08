سروری گفت: اکنون توان تولید روزانه یک واگن مترو ایجاد شده و سال آینده این ظرفیت می‌تواند دو برابر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز سروری نایب رییس شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه فعالیت شرکت واگن سازی تهران با وجود نیاز مبرم پایتخت به واگن‌های جدید مترویی در دوره پیشین مدیریت شهری به دلیل مسائل مالی و برخی سیاست‌های حوزه حمل‌ونقل عملاً تعطیل شده بود. گفت: با آغاز دوره ششم و بازگشت متخصصان جوان به این شرکت، جریان کار با همراهی دولت از نو شکل گرفت و مسیر رشد واگن سازی دوباره فعال شد.

وی با تاکید بر اینکه تصور «فانتزی بودن» تولید روزانه یک واگن صحیح نیست. توضیح داد: در شروع دوره ششم مدیریت شهری، فضای مجموعه فرسوده و ناامیدکننده بوده، اما پیشرفت‌ها به قدری سریع بوده که حتی خودشان هم چنین سرعتی را در ابتدای شروع مجدد فعالیت پیش‌بینی نمی‌کردند.

به گفته وی اکنون توان تولید روزانه یک واگن ایجاد شده و سال آینده این ظرفیت می‌تواند دو برابر شود.

سروری گفت: تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ساخت واگن مترویی در این مجموعه انجام شده و این توسعه همچنان ادامه دارد و افزایش ظرفیت تولید را وابسته به همین زیرساخت‌ها است.

نایب رییس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در قرارداد‌های جدیدی که برای خرید ۷۹۱ واگن‌های مترویی از چین نوشته شده است، تنها خرید واگن مطرح نیست، بلکه انتقال تکنولوژی نیز به‌عنوان الزام گنجانده شده است. به استعداد‌های جوان داخلی، برای داخلی سازی این واگن‌ها تاکید کرد و گفت: با وجود این استعداد‌ها بوده که افزایش سهم ساخت داخل از ۳۵ به ۵۵ و اکنون به ۸۵ درصد رسیده است؛ و همین روند با انتقال فناوری جدید نیز ممکن خواهد بود.

 نایب‌رئیس شورای شهر تهران گفت: ساخت هر واگن داخلی برای کشور ارزشی چند برابر واردات دارد و سرعت پیشرفت در این حوزه کاملاً قابل قبول و حتی فراتر از انتظار بوده و می‌تواند مسیر ورود سریع‌تر فناوری و تقویت صنعت ریلی داخلی را هموار کند.

سروری گفت: پیش‌بینی می‌شود ادامه روند فعلی می‌تواند ظرفیت جابه‌جایی مسافر را تا سال آینده حداقل دو برابر کند.

وی گفت: تقاضای واگن‌ها دیگر محدود به تهران نیست و شهر‌های مختلف کشور خواهان توسعه ناوگان ریلی هستند؛ و این موفقیت سرآغاز پیشرفت در توسعه حمل و نقل عمومی با کمترین وابستگی به خارج کشور است.

