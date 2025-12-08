اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندر امام به ارزش ۷۰ میلیون دلار از ۱۸ آذر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد، هفتمین اوراق مرابحه ارزی مربوط به شرکت پتروشیمی بندرامام به ارزش ۷۰ میلیون دلار از روز سه شنبه ۱۸ آذرماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود.

این اوراق ارزی اولین نوع از اوراق ارزی است که فرایند عرضه آن با مشارکت بانک تجارت (به‌عنوان ضامن، عامل و متعهد پذیره‌نویس) انجام می‌شود. همچنین اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام اولین اوراق ارزی با ارز پایه «دلار» است که در مرکز مبادله ایران منتشر می‌شود.

براساس این گزارش، طبق آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام این اوراق جهت تامین مالی پروژه «احداث مجتمع کلرآلکالی (تغییر فرایند کلرآلکالی از جیوه به ممبراین) این شرکت عرضه می‌شود.

با توجه به وجود نیاز اساسی به زنجیره تولید پلی وینیل کلراید در کشور، شرکت پتروشیمی بندر امام قصد اجرای واحد تولید کلرآلکالی از نمک با ظرفیت تولید ۳۳۰ هزار تن و تولید کلر با ظرفیت سالانه ۲۹۴ هزار تن در سال دارد.

در این میان، پروژه زنجیره کلرآلکالی این شرکت یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی است که با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۷۰ میلیون دلار در حال اجراست.

از ویژگی‌های برجسته این پروژه، بهره‌برداری از دریاچه نمک اختصاصی به وسعت ۱۵۰۰ هکتار در محدوده سایت بندر امام است. با بهره‌برداری از این طرح، محصول استراتژیک کاستیک سودا به سبد محصولات شرکت افزوده شده و ظرفیت کل زنجیره تولید کلر به یک میلیون و ۲۸۰ هزار تن در سال افزایش خواهد یافت.

در طی دو مرحله عرضه اوراق ارزی، مجموعاً ۱۵۰ میلیون دلار منابع ارزی به این پروژه تزریق خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود پس از بهره‌برداری از پروژه «احداث مجتمع کلرآلکالی (تغییر فرایند کلرآلکالی از جیوه به ممبراین) شرکت پتروشیمی بندرامام در مجموع تولید و فروش ۷۸۷ هزار تن محصولات تولیدی پروژه شامل پلی وینیل کلراید، اتلین دی کلراید و کاستیک، در سال اول و دوم بهره‌برداری به ترتیب ۳۲۰ و ۳۶۰ میلیون دلار و از سال سوم به بعد سالیانه ۴۰۰ میلیون دلار به درآمد ارزی شرکت افزوده شود.

سفارش گیری و خرید اوراق

حداقل حجم هر سفارش یک هزار ورقه و معادل با یک میلیون دلار است و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به صورت نامحدود تا سقف مبلغ عرضه اوراق، اقدام به خرید کند.

نرخ سود

نرخ سود این اوراق ۶ درصد سالیانه است و به صورت سالیانه توسط ناشر از طریق عامل و به صورت ارزی به حساب‌های معرفی شده دارندگان نهایی اوراق واریز می‌شود.

گفتنی است، نحوه تسویه اصل و سود به صورت ارزی و با ارز دلار خواهد بود.

مدت اوراق

مدت اوراق ۴۸ ماه (چهار سال) است. پذیره‌نویسی این اوراق از تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز و به مدت یک هفته و تا پایان روز کاری ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

دوره نقل و انتقال وجوه ارزی از ابتدای روز کاری ۲۶ آذرماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز ۱۴ دی ادامه دارد.

لازم به ذکر است، در صورت نیاز، امکان تمدید این دوره برای ۱۵ روز کاری دیگر نیز وجود دارد. در این دوره متقاضیانی خریدی که در دوره پذیره‌نویسی اوراق، اقدام به سفارش‌گذاری خرید کرده‌اند، باید مبلغ خرید اوراق را به حساب‌های معرفی‌شده عامل فروش و دریافت و پرداخت اوراق واریز کنند.

ارکان اوراق

شایان ذکر است، اوراق مرابحه ارزی بندرامام با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قبولی سمت «عاملیت فروش و دریافت و پرداخت»، «ضمانت» و «تعهد پذیره نویسی» توسط بانک تجارت و با مشارکت تامین سرمایه خلیج فارس به‌عنوان «مشاور عرضه»، عرضه می‌شود.

این گزارش حاکی است، شرکت پتروشیمی بندرامام ۴.۷ درصد از تناژ تولیدی و ۶.۸ درصد از ارزش دلاری محصولات پتروشیمی ایران را در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص داد و همچنین ۲۰ درصد از سهم صادرات هلدینگ خلیج فارس مربوط به این مجتمع بوده است. پتروشیمی بندر امام در حوزه صادرات نیز طی سال‌های اخیر عملکردی چشمگیر داشته است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۴ میلیون تن صادرات انجام داده و بیش از ۸۹۲ میلیون دلار ارزآوری برای کشور رقم زده است. در هشت‌ماهه نخست سال جاری نیز با صادرات بیش از ۱.۳ میلیون تن، حدود ۷۴۰ میلیون دلار ارزآوری در شرایط تحریم محقق شده است.

