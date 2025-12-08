به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با افزایش ظرفیت پزشکی این دانشگاه، خوابگاه استیجاری برای هزار دانشجو تامین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری هفته دانشجو و پژوهش گفت: امسال برای هزار دانشجو خوابگاه استیجاری به دلیل افزایش ظرفیت پزشکی در نظر گرفته شده است و هزینه های هنگفتی به دانشگاه تحمیل شده و فضای مناسبی برای دانشجویان نیست‌. امسال ۷۰۰ دانشجوی پزشکی در دفترچه پذیرفته می شوند.

وی افزود: الان ۱۲۱ مرکز تحقیقات و یک پژوهشگاه و ۱۰ پژوهشکده در دانشگاه علوم پزشکی در حوزه های مختلف از جمله دارویی فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ۶۹۷ محصول در مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ها تولید می شود.۱۲ محصول از جمله داروی دیابت، تجهیزات پزشکی و داروهای سرطانی در هفته پژوهش رونمایی خواهد شد.

رئیس کرمی بیان کرد:در مرکز رشد دارویی حدود ۱۶۰ دارو تولید می شود.

وی ادامه داد: دانشجو دماسنج حرکت های علمی در کشور محسوب می شود. باید زمینه های رشد را بیش از گذشته در کشور فراهم کنیم و الان تشکل های دانشجویی و شوراهای صنفی فعالیت خوبی در دانشگاه ها دارند.

رئیس کرمی تاکید کرد: روز دانشجو نماد جنبش و حرکت دانشجویی در کشور پذیرفته شده است. دانشجو و دانشگاه نبض تحولات جامعه و کشور است.

در ادامه مراسم، رامین کردی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در دانشگاه از ۲۵ سال گذشته کارهای تحقیقاتی شروع شد. امسال ۶۱۱۲ مقاله چاپ شده و این آمار تا پایان سال به بیش از ۸۰۰۰ مقاله خواهد رسید.

به گفته وی، توسعه وابسته به پژوهش و مقالات علمی است و امیدواریم میزان سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: الان ۷۶ عضو هیات علمی جزو دانشمندان ۱ درصد دنیا هستند و مقالات یک عضو هیات علمی این دانشگاه پر استناد محسوب می شوند.

رامین کردی اضافه کرد: اکنون ۲ درصد از درآمد اختصاصی دانشگاه صرف پژوهش می شود. ۴۷ طرح کاربردی مصوب شده که الان مراحل نهایی ارزیابی در حال انجام است.

در ادامه مراسم، محمد حسین پور غریب معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دانشجویان ما همانند دوران جنگ فعال هستند و نمونه آن خدمات درخشان دانشجویان در دوران کرونا است.

به گفته وی، هویت دانشجویی پررنگ شده و دانشگاه تلاش کرده تا بی تفاوتی در بین دانشجویان نسبت به مسائل مختلف کشور از بین برود و سعی کرده تا نظرات دانشجویان در حوزه های مختلف شنیده شود.

وی تصریح کرد: الان ۱۲ تخت خوابگاهی تامین شده است. هزینه های تغذیه افزایش یافته و سالی بیش از دو میلیون پرس غذا به دانشجویان داده می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: تجهیزات ورزشی خوابگاه های ارتقا داده شده است و فضاهای جدید ورزشی در کوی دانشگاه رونمایی و افتتاح شده است. تعداد نیروهای روان شناس و روان پزشکی در دانشگاه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

او تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران ، قرار است که ۱۰۰۰ تخت خوابگاهی را به ظرفیت قبلی اضافه کند.

در ادامه مراسم، نازی نمازی دبیر هفته پژوهش گفت: در هفته پژوهش برنامه های مختلف علمی و پژوهشی در سطح دانشگاه انجام خواهد شد. پروژه های تحقیقاتی به سمت نیازهای جامعه سوق داده می شود.

نمازی بیان کرد: طرح های مختلف پژوهشی و نتایج تحقیقاتی به زبان ساده به مردم معرفی خواهد شد.