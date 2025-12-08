باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - پیش از مراسم قرعه کشی با محدودیت برای صدور ویزای این کشور و حضور در مراسم قرعه کشی اولین ترکش سیاسی بازی آمریکاییها به برخی کشورها اصابت کرد.
ویزای برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال برای حضور در مراسم قرعه کشی صادر نشد و ایران با کمترین نفرات در این مراسم حضور داشت.
از طرفی دولت ترامپ در مورد حضور تماشاگران ایرانی مدعی است: فقط برای تیم ملی فوتبال ایران و کادر فنی و برخی نفرات ویزا صادر میشود و هواداران تیم ملی نمیتوانند در آمریکا حضور داشته باشند.
از سوی دیگر پس از برنامه ریزیهای جام جهانی و مشخص شدن بازیها و محل برگزاری این رقابتها باز هم ایدهای دیگر برای حاشیه سازی علیه تیم ملی فوتبال ایران به ذهنشان رسیده است.
یکی از شبکه ESPNهای تلویزیونی آمریکا با نامگذاری بازی تیم ملی فوتبال ایران با مصر در سیاتل با نام بازی افتخار Pride Game در حمایت از همجنسگراها خبر داد. سیاتل در آمریکا بهعنوان مرکز همجنسگراها شناخته شده است.
نشریه نیویورکتایمز در این باره نوشته است: سیاتل، شهر رنگینکمان، با دو تیم از کشورهای مخالف همجنسگرایی یعنی ایران و مصر روبهرو میشود و این میتواند باعث «تنش» شود.
گفته میشود فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد در نامهای از این اتفاق جلوگیری کند و به دنبال آن مصریها نیز که کشوری مسلمان هستند با این اتفاق برخورد خواهند کرد و باید دید فیفا میتواند روبروی این تصمیم آمریکاییها بایستد یا باز هم اینفانتینو سرسپردگی خود را به دولت آمریکا ثابت خواهد کرد.
تا این لحظه آمریکاییها شیطنت علیه ایران و استفاده ابزاری از جام جهانی را در قبال تیم ملی کشورمان به عدد ۳ رسانده است.
ابتدا ندادن ویزا به برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و دوم اعلام ممنوعیت سفر هواداران فوتبال از ایران به آمریکا و در نهایت نامگذاری دیدار ایران و مصر برای بزرگداشت از همجنسگرایان در سیاتل آمریکا ۳ موردی است که تا این لحظه از شیطنت آمریکاییها مشاهده شده است.
تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است در بازی سوم مرحله گروهی ساعت ۶:۳۰ روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ بهوقت تهران در ورزشگاه لومنفیلد سیاتل به مصاف مصر برود.