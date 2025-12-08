آمریکا یکی از کشور‌های میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ بر خلاف ادوار مختلف این رقابت بزرگ رفتار‌های غیر ورزشی را در دستور کار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - پیش از مراسم قرعه کشی با محدودیت برای صدور ویزای این کشور و حضور در مراسم قرعه کشی اولین ترکش سیاسی بازی آمریکایی‌ها به برخی کشور‌ها اصابت کرد.

ویزای برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال برای حضور در مراسم قرعه کشی صادر نشد و ایران با کمترین نفرات در این مراسم حضور داشت.

از طرفی دولت ترامپ در مورد حضور تماشاگران ایرانی مدعی است: فقط برای تیم ملی فوتبال ایران و کادر فنی و برخی نفرات ویزا صادر می‌شود و هواداران تیم ملی نمی‌توانند در آمریکا حضور داشته باشند.

از سوی دیگر پس از برنامه ریزی‌های جام جهانی و مشخص شدن بازی‌ها و محل برگزاری این رقابت‌ها باز هم ایده‌ای دیگر برای حاشیه سازی علیه تیم ملی فوتبال ایران به ذهنشان رسیده است.

یکی از شبکه‌ ESPN‌های تلویزیونی آمریکا با نام‌گذاری بازی تیم ملی فوتبال ایران با مصر در سیاتل با نام بازی افتخار Pride Game در حمایت از همجنس‌گراها خبر داد. سیاتل در آمریکا به‌عنوان مرکز همجنس‌گراها شناخته شده است.

نشریه نیویورک‌تایمز در این باره نوشته است: سیاتل، شهر رنگین‌کمان، با دو تیم از کشور‌های مخالف همجنس‌گرایی یعنی ایران و مصر رو‌به‌رو می‌شود و این می‌تواند باعث «تنش» شود.

گفته می‌شود فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد در نامه‌ای از این اتفاق جلوگیری کند و به دنبال آن مصری‌ها نیز که کشوری مسلمان هستند با این اتفاق برخورد خواهند کرد و باید دید فیفا می‌تواند روبروی این تصمیم آمریکایی‌ها بایستد یا باز هم اینفانتینو سرسپردگی خود را به دولت آمریکا ثابت خواهد کرد.

تا این لحظه آمریکایی‌ها شیطنت علیه ایران و استفاده ابزاری از جام جهانی را در قبال تیم ملی کشورمان به عدد ۳ رسانده است.

ابتدا ندادن ویزا به برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و دوم اعلام ممنوعیت سفر هواداران فوتبال از ایران به آمریکا و در نهایت نامگذاری دیدار ایران و مصر برای بزرگداشت از همجنسگرایان در سیاتل آمریکا ۳ موردی است که تا این لحظه از شیطنت آمریکایی‌ها مشاهده شده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است در بازی سوم مرحله گروهی ساعت ۶:۳۰ روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ به‌وقت تهران در ورزشگاه لومن‌فیلد سیاتل به مصاف مصر برود.

برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فوتبال مصر
خبرهای مرتبط
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
جلالی: مصر رقیب اصلی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است
قاسمپور:
قلعه‌نویی هم نمی‌توانست این قرعه راحت را در جام جهانی بردارد
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
فیفا منافع صحیونیستی را تامین میکند چرا روسیه در عرض یک روز تحریم کرد ولی اسراییل را نه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
مرگ بر امریکا
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
ننگ بر کسانی که هنوز هم راه حل مشکل کشور را مذاکره با آمریکا می دانند
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
Bmsoq20
۱۸:۰۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
ول کنید ،شما چیزی نگید.خودش
خسته میشه میره خونشون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
آنها قبلاً برنامه ریزی کرده اند که بازی ایران کجا بازی بکند فک کنم قرعه کشی همالکی بوده است
۰
۰
پاسخ دادن
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
آخرین اخبار
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
پهلوانان ایران؛ از نصیری و طالقانی تقدیر شد
سرمربی سابق تراکتور: بابت اخراج سرمربی دینامو ناراحتم
سرسپردگی اینفانتینو و جولان سیاست در جام جهانی ۲۰۲۶!
صلاح دید برای انتقال!
تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش دانشگاهی مشخص شد
آدان از سروش رفیعی شکایت نکرد
ناپولی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی از زمان مارادونا
روند انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
اوسمار:کسب ۳ امتیاز دیدار‌های باقیمانده خیلی مهم است/ من در بازی دربی «ورد» نخواندم
اعلام اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر
آنچه باید از نحوه تهیه و قیمت بلیت‌های جام‌جهانی بدانید
چوگو؛ میراث کهن ایران از دل تاریخ تا میدان جامعه امروز
نیمار: از نظر روانی کم آوردم/ باید جراحی کنم
سیتی به دنبال معاوضه بزرگ با رئال
اظهار نظر جالب بکام درباره مسی
صدرنشینی دختران دانش آموز ایران در قهرمانی والیبال جهان
رئال مادرید ۰ - ۲ سلتاویگو/ سلطه سلتا در سانتیاگو برنابئو با ستاره سوئدی+ فیلم
ناپولی ۲ - ۱ یوونتوس/ اسپالتی تسلیم کابوس راسموس+ فیلم
از تفکرات دفاعی و فقر دانش مربیان تا کمبود بازیکن خلاق
دربی سرد و کسل کننده‌ای را دیدیم/ نباید تیم نیوزیلند را دستکم بگیریم
ابلاغیه‌ای در مورد سروش رفیعی دریافت نکرده‌ایم/ برای شکایت از استقلال هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ایم
گروه تیم ملی فوتبال برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی ایده آل است