شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از دود کارگاه‌های آجر در شهرک شهید صیادی در مسیر پلیس راه تبریز به مرند ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در شهرک صیاد شیرازی مسیر پلیس راه تبریز به مرند کارگاه تولید آجر وجود دارد که دود کوره شان به سمت شهرستان تبریز می‌رود. این آلودگی ناشی از دود این کارگاه نفس شهروندان را تنگ کرده و موجب نارضایتی آنها شده است.
وی با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب؛ کارگاه‌های تولید آجر روبروی شهرک صیاد شیرازی که دود کوره شان سمت تبریز است. این کارگاه درمسیر پلیس راه تبریز به مرند واقع در شهرک صیاد شیرازی است. دودی که از دودکش کوره اجر پزی بلند می‌شود سمت شهر تبریز هست این کوره‌ها هست.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان شرقی

آلودگی کارگاه

آلودگی هوا

حال و هوای آلوده

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: آلودگی هوا ، محیط زیست ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
آلودگی کارخانه سیمان معضل اهالی بندر ماهشهر شد
آلودگی نیروگاه در اتوبان قزوین به کرج معضل رانندگان شد
شهروندخبرنگار تهران؛
رنجش اهالی شهر قدس از وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل شهری شهرقدس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه شهروندان از تاخیر در واریز کالابرگ برای سه دهک اول
خرابی سایت نوبت دهی تعویض پلاک شروندان را به دردسر انداخت
مشکلات قطعی آب در محله شهرک شهید باقری تهران از زبان شهروندخبرنگار
خانواده ها چشم انتظار اهدای زمین رایگان در طرح جمعیت
کاهش سن بازنشستگی بیمه درخواست زنان روستایی شد
حال و هوای یک روز بارانی در بین الحرمین + فیلم
نگرانی شهروندان از دود کارگاه آجر در مسیر تبریز به مرند + عکس
آخرین اخبار
نگرانی شهروندان از دود کارگاه آجر در مسیر تبریز به مرند + عکس
حال و هوای یک روز بارانی در بین الحرمین + فیلم
کاهش سن بازنشستگی بیمه درخواست زنان روستایی شد
خانواده ها چشم انتظار اهدای زمین رایگان در طرح جمعیت
مشکلات قطعی آب در محله شهرک شهید باقری تهران از زبان شهروندخبرنگار
گلایه شهروندان از تاخیر در واریز کالابرگ برای سه دهک اول
خرابی سایت نوبت دهی تعویض پلاک شروندان را به دردسر انداخت
رنجش برخی بیماران از تاخیر در واریز مبلغ پرداختی بیمه تکمیلی
رنجش شهروندان از کمبود برخی از امکانات رفاهی و تفریحی در برخی از شهر‌های خوزستان
رنجش اهالی شهرری از عدم آنتن‌دهی شبکه‌های تلفن همراه