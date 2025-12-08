باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در شهرک صیاد شیرازی مسیر پلیس راه تبریز به مرند کارگاه تولید آجر وجود دارد که دود کوره شان به سمت شهرستان تبریز می‌رود. این آلودگی ناشی از دود این کارگاه نفس شهروندان را تنگ کرده و موجب نارضایتی آنها شده است.

وی با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب؛ کارگاه‌های تولید آجر روبروی شهرک صیاد شیرازی که دود کوره شان سمت تبریز است. این کارگاه درمسیر پلیس راه تبریز به مرند واقع در شهرک صیاد شیرازی است. دودی که از دودکش کوره اجر پزی بلند می‌شود سمت شهر تبریز هست این کوره‌ها هست.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.