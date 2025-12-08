باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در نشست با دبیر، معاونین و دبیران کمیسیونهای هیات دولت، که صبح امروز -دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴- برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام کارها و رسیدگی به مصوبات براساس شواهد علمی و مستندات، گفت: در تمام دنیا سیاستگذاریها براساس آییننامهها و چارچوبهای مشخصی طرحریزی، جمعبندی و اجرا میشود که از پشتوانه مورد قبول علمی و تجربی برخوردار هستند.
وی افزود: از اینرو چنانچه قرار است در دولت سیاستی اعمال شود، باید برای آن فرآیند مبتنی بر تجربههای جهانی در نظر گرفته شود، تا بتوانیم آن طرح را با سنجش تمام جوانب بررسی، جمعبندی و اجرا کنیم؛ اتخاذ این روند از بروز چالشها پیشگیری میکند. چنانچه آییننامهها و مصوبات چارچوب منطقی نداشته باشند، با مشکل مواجه خواهند شد. شیوه صحیح استخراج و ارزیابی دادهها و اینکه مبنای تصمیمگیری چگونه باشد، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه اختلافات از آنجا آغاز میشود که راه درستی برای رسیدگی به مسائل نداریم، اظهار کرد: برخورد سلیقهای با مسئله، یکی از مواردی است که باعث بروز اختلاف نظر میشود، اما اگر طبقهبندی اصولی از دادهها داشته باشیم، این اختلافات شکل نمیگیرد.
پزشکیان با تأکید بر رصد و پایش مصوبات هیات دولت، در توضیح چرایی آن، گفت: انجام این کار باعث بهبود نظارت و ارزیابی مصوبات و آییننامهها در دولت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه وضع موجود ناشی از عملکرد خود ماست، بیان کرد: اطمینان دارم مسائل کشور را میتوان آرام آرام حل کرد؛ اولویت ما در دولت وفاق، تامین معیشت، مدیریت ناترازی انرژی، سلامت، آموزش، محیط زیست، سوخت و روابط بینالملل است.
در ابتدای این نشست هر یک از معاونین و دبیران کمیسیونهای هیات دولت گزارشی از عملکرد واحد مربوطه خود ارائه کردند.
منبع: ریاست جمهوری