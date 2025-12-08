رئیس‌جمهور گفت: اگر قرار است در دولت سیاستی اعمال شود، باید فرآیند مبتنی بر تجربه‌های جهانی در نظر گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در نشست با دبیر، معاونین و دبیران کمیسیون‌های هیات دولت، که صبح امروز -دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴- برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام کار‌ها و رسیدگی به مصوبات براساس شواهد علمی و مستندات، گفت: در تمام دنیا سیاست‌گذاری‌ها براساس آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های مشخصی طرح‌ریزی، جمع‌بندی و اجرا می‌شود که از پشتوانه مورد قبول علمی و تجربی برخوردار هستند.

وی افزود: از این‌رو چنانچه قرار است در دولت سیاستی اعمال شود، باید برای آن فرآیند مبتنی بر تجربه‌های جهانی در نظر گرفته شود، تا بتوانیم آن طرح را با سنجش تمام جوانب بررسی، جمع‌بندی و اجرا کنیم؛ اتخاذ این روند از بروز چالش‌ها پیشگیری می‌کند. چنانچه آیین‌نامه‌ها و مصوبات چارچوب منطقی نداشته باشند، با مشکل مواجه خواهند شد. شیوه صحیح استخراج و ارزیابی داده‌ها و اینکه مبنای تصمیم‌گیری چگونه باشد، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اختلافات از آنجا آغاز می‌شود که راه درستی برای رسیدگی به مسائل نداریم، اظهار کرد: برخورد سلیقه‌ای با مسئله، یکی از مواردی است که باعث بروز اختلاف نظر می‌شود، اما اگر طبقه‌بندی اصولی از داده‌ها داشته باشیم، این اختلافات شکل نمی‌گیرد.

پزشکیان با تأکید بر رصد و پایش مصوبات هیات دولت، در توضیح چرایی آن، گفت: انجام این کار باعث بهبود نظارت و ارزیابی مصوبات و آیین‌نامه‌ها در دولت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وضع موجود ناشی از عملکرد خود ماست، بیان کرد: اطمینان دارم مسائل کشور را می‌توان آرام آرام حل کرد؛ اولویت ما در دولت وفاق، تامین معیشت، مدیریت ناترازی انرژی، سلامت، آموزش، محیط زیست، سوخت و روابط بین‌الملل است.

در ابتدای این نشست هر یک از معاونین و دبیران کمیسیون‌های هیات دولت گزارشی از عملکرد واحد مربوطه خود ارائه کردند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، سیاست گذاری
خبرهای مرتبط
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه
آیین گرامیداشت روز دانشجو:
پزشکیان: یک حرف می‌زنیم و جور دیگر عمل می‌کنیم، این ناترازی است
پزشکیان: نمی‌خواهیم از جیب مردم برای دولت خرج کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
باید جلوی تکرار دوی ماراتن کیش گرفته شود/ دستگاه قضایی با هنجارشکنان برخورد کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۷ آذر
تهران و باکو؛ همسایگی در سایه تاریخ، شراکت در افق آینده
عراقچی: حق غنی‌سازی مهمترین نقطه اختلاف ایران و آمریکا است
آمریکا به‌دنبال چپاول و غارت منابع ونزوئلاست/ ایالات متحده زمینه فروپاشی مثل شوروی را دارد
آمادگی باکو برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود جهت گسترش مناسبات با تهران
عراقچی: تهران و باکو مسیر گفت‌و‌گو را برای حل هرگونه سوء تفاهم انتخاب کردند
جامعه دانشجویی، پیشران حرکت‌های اجتماعی و قانون اساسی است
گزارش دیوان محاسبات از اتکای دولت به انتشار ۵۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۳
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه آذربایجان
آخرین اخبار
عارف: راهبرد دولت چهاردهم جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است
عراقچی: تهران و باکو مسیر گفت‌و‌گو را برای حل هرگونه سوء تفاهم انتخاب کردند
فضائلی: مشکلات اساسی اهواز ربطی به دشمن و تحریم ندارد
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه آذربایجان
گزارش دیوان محاسبات از اتکای دولت به انتشار ۵۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۳
جامعه دانشجویی، پیشران حرکت‌های اجتماعی و قانون اساسی است
آمادگی باکو برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود جهت گسترش مناسبات با تهران
تهران و باکو؛ همسایگی در سایه تاریخ، شراکت در افق آینده
عراقچی: حق غنی‌سازی مهمترین نقطه اختلاف ایران و آمریکا است
آمریکا به‌دنبال چپاول و غارت منابع ونزوئلاست/ ایالات متحده زمینه فروپاشی مثل شوروی را دارد
باید جلوی تکرار دوی ماراتن کیش گرفته شود/ دستگاه قضایی با هنجارشکنان برخورد کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۷ آذر
غریب آبادی: روابط ایران و برزیل ظرفیت گسترش قابل توجهی دارد
امیر نصیرزاده: تنها کشوری که پاسخ دندان‌شکن به رژیم صهیونیستی داد، ایران بود
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه
پس از ۳۰ سال فقط ۴۰ درصد سیاست‌های انرژی محقق شده است
عراقچی تهران را به مقصد باکو ترک کرد
تبریک قالیباف به قهرمانی تیم ملی تکواندوی امید در جهان
برنامه جامع توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان تهیه شود
حضور معنادار دانشجویان حرکت کشور را بیمه کرده است
الزامی شدن تعیین نرخ رجیستری موبایل با مصوبه مجلس
تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا در مجلس
رای نمایندگان مجلس به شفافیت بودجه شرکت نفت
روایت تازه فرمانده کل سپاه از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی