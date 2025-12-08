رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: آمار زندانیان جرایم غیرعمد با افزایش بالایی به عدد ۲۰ هزار و ۱۷۶ نفر در کشور رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسداله جولایی روز دوشنبه اظهار کرد: از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد، اکنون ۸۳۵ مددجوی خانم در سطح ندامتگاههای کشور تحمل حبس میکنند که به دلیل ارقام سنگین بدهی این محبوسان غیربزهکار، همیاری بیشتر خیرین و مسئولین نیاز است.
وی ادامه داد: در روزهای موسوم به «ایام فاطمیه» ستاد دیه کشور به همت اقشار مختلف اجتماعی و بهطور ویژه همراهی هنرمندان و ورزشکاران با راهاندازی پویشی با عنوان «مهر فاطمی» در صدد برآمد تا با تکیه بر نام مبارک دختنبوت شرایط استخلاص حداکثری نزدیک به یکهزار زندانی خانم را که بیشتر آنها افزون بر دو ماه تجربه حضور در بند داشتند را به آغوش گرم خانواده بازگرداند که به دنبال این اقدام از تاریخ ۱۳ آبان تاکنون ۱۳۸ بانوی اغلب سرپرست خانواده به آغوش جامعه بازگشتند.
جولایی اضافه کرد: پویش مردمی «مهر فاطمی» با هدف رهایی حداکثر زنان بدهکار مالی گرفتار بند، تا سالروز میلاد حضرت فاطمه سلاماللهعلیها ادامه دارد.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: نیکوکارانی که تمایل دارند در رهایی یک زندانی غیرعمد حامی ستاد مردمی دیه باشند، میتوانند با واحد جذب مشارکتهای مردمی ستاد مردمی دیه کشور به شماره ۵-۰۲۱۸۸۹۱۶۰۱۲ تماس برقرار کرده و از چند و، چون کمک به این بانوان دربند مطلع شوند.
منبع: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند