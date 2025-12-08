باشگاه خبرنگاران جوان - امین نیاکان اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته، سه مرکز غیرمجاز دیگر شناسایی و تعطیل شدند که این روند نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون، این هفتاد و دومین مرکز غیرمجاز بوده که فعالیت‌های زیرزمینی آن در شیراز و شهرستان های استان شناسایی و متوقف شده است.

او در ادامه روند شناسایی این مراکز را نشانه‌ای از رشد قارچگونه این مراکز غیرمجاز خواند و افزود: متأسفانه، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و ارائه خدمات با قیمت‌های کاذب، موجب می‌شود بخشی از مردم فریب خورده و به این سمت کشیده شوند، در حالی که پیامدهای مراجعه به این مراکز غیرمجاز، گاهی جبران‌ناپذیر است و می‌تواند شامل عفونت‌های حاد، تزریق مواد خطرناک و عوارض جسمی دائمی باشد.

نیاکان از مردم خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت زیرزمینی یا مشکوک در زمینه خدمات درمانی و زیبایی، سریعاً این موارد را گزارش دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: شهروندان می‌توانند اطلاعات خود را با شماره تلفن ۱۸۱۹ و ۱۹۰ در میان بگذارند تا تیم‌های نظارتی بتوانند به سرعت وارد عمل شده و سلامت عمومی را حفظ کنند.

منبع: علوم پزشکی شیراز