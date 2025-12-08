مدیر طرح ساخت پارکینگ طبقاتی ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) از بهره برداری این طرح تا سه سال آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مدیر طرح ساخت پارکینگ طبقاتی ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) گفت:  طرح طرح ساخت پارکینگ طبقاتی ضلع شرقی حرم مطهر هم اکنون ۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا سه سال آینده به بهره برداری برسد. 

احمد یزدان‌پناه افزود: طرح ساماندهی اطراف حرم حضرت معصومه (س)، طرحی چندساله است که بخش ضلع شرقی آن (پارکینگ طبقاتی) با مساحت حدود ۲.۴ هکتار در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل طراحی اولیه و انتخاب سرمایه‌گذار و پیمانکار در سال ۱۴۰۲، عملیات اجرایی آن از آذر ماه همان سال آغاز شد.

مدیر طرح ضلع شرقی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به دلایل تاخیر در پیشرفت اولیه طرح گفت: موانع زیرساختی مانند جابجایی تاسیسات گاز، آب و برق و همچنین رفع معارضات از عوامل تاخیر در این طرح بود. 

یزدان پناه با تاکید بر اینکه پروژه هیچ‌گاه متوقف نبوده است گفت: در حال حاضر و طی چهل روز گذشته، کار با سرعت اصلی خود در جریان است و آنچه در سایت مشاهده می‌شود، حاصل فعالیت فشرده این دوره است.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: ساخت پارکینگ ، پارکینگ طبقاتی
تبادل نظر
