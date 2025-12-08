پرواز بارورسازی ابر‌ها امروز در مناطق عملیاتی شمال غرب (حوضه آبریز دریاچه ارومیه) با هدف افزایش بارش در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به ورود سامانه‌های بارشی از غرب و شمال غرب کشور، صبح امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۴، پرواز بارورسازی ابر‌ها امروز در مناطق عملیاتی شمال غرب (حوضه آبریز دریاچه ارومیه) با هدف افزایش بارش در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان انجام شد.

چندی پیش محمدمهدی جوادیان‌زاده - رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی، طی نشست کارگاه تخصصی بارورسازی ابر‌ها در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: عملیات بارورسازی برای سال آبی جاری، از تاریخ ۱۰ آبان کلید خورد و تاکنون باتوجه به سامانه‌های بارشی که به کشور وارد شده، این عملیات‌ها در حوزه‌های آبی دریاچه ارومیه و خراسان رضوی عملیاتی شده است. ۴ منطقه عملیاتی برای اجرای این پروژه در سال آبی جاری در نظر گرفته شده که این مناطق شامل شمال غرب، غرب، البرز مرکزی و شمال شرق هستند.

جوادیان زاده تأکید کرده است که ارزیابی کلی در خصوص میزان اثر عملیات‌های بارورسازی ابر‌ها نیازمند پایان دوره عملیات‌ها و جمع آوری و تحلیل اطلاعات کلی است که در فواصل زمانی مناسب به اطلاع عموم خواهد رسید.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: بارورسازی ابرها ، سامانه بارشی
