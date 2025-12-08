مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از محکومیت ۱۰ میلیارد ریالی مشاور املاک متخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش جودکی گفت: پرونده گرانفروشی و اخذ کمیسیون اضافه بر نرخ تعرفه مصوب مشاور املاک به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات شهرستان پاکدشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران، افزود: شعبه با توجه مدارک و مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خسارت در حق شاکی محکوم کرد.

به گفته جودکی، شعبه همچنین متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران افزود: اتاق اصناف شهرستان پاکدشت گزارش تخلف این واحد صنفی را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کرد.

