باشگاه خبرنگاران جوان- زهرا توکلی، مسئول گروه مردمی «مثل هانیه»، در نشست خبری چهارمین جشن بزرگ ایران بانو، با تشریح برنامه‌ها و اهداف این رویداد اظهار داشت: چهارمین دوره این جشن روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه از ساعت ۱۳:۳۰ در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد.

مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» در توضیح تغییر محل برگزاری جشن افزود: سه سال گذشته مراسم در سالن وزارت کشور برگزار می‌شد، اما با وجود هماهنگی‌های زودهنگام، حدود ده روز پیش اعلام کردند که امسال به‌دلیل مسائل ایمنی و تجهیزات اطفای حریق امکان استفاده از سالن وجود ندارد. این مسئله چالشی جدی بود، اما با تلاش فراوان توانستیم همان تاریخ و ساعت قبلی، ورزشگاه شهید شیرودی را جایگزین کنیم.

زهرا توکلی، مسئول مجموعه مردمی دانشجویی «مثل هانیه» در این نشست ضمن تبریک ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن اظهارداشت: گروه دانشجویی و مردمی هانیه متشکل از بانوان دغدغه مندی است که حلقه اولیه آن با هفت نفر و با هدف اجرای منویات رهبری در رابطه با معرفی الگوی سوم زن مسلمان، تشکیل شد. امروز این حلقه هفت‌نفره به ۱۵۰ نفر گروه اجرایی و ۲۰ نفر هیئت اندیشه ورز، رسیده است.

وی در بیان دلیل نامگذاری این تشکل به عنوان «هانیه»، تصریح کرد: هانیه تنها زن شهید کربلا است که با وجود جوانی، اما نسبت به وقایع اطراف خود بی تفاوت نبود و برخلاف خواص، کنار امام زمانش قرار گرفت و به شهادت رسید. ما این اسم را انتخاب کردیم تا شبیه ایشان باشیم.

توکلی تأکید کرد: تشکل هانیه یک گروه فرهنگی و مردمی است تفاوت ما با دیگر تشکل‌های مشابه این است که ما تلاش کردیم چند ویژگی را از ابتدای کار تا امروز حفط کنیم اول: جوانگرایی؛ همانطور که اشاره کردم حلقه اولیه این تشکل، دختران جوان و دانشجو بودند و ما این جوانگرایی را همچنان حفظ کردیم. شهید بهشتی می‌فرمایند: دانشجو موذن جامعه است و اگر موذن خواب بماند جامعه نمازش قضا می‌شود؛ بنابراین این جوانان سعی کردند علاوه بر بیداری خود جامعه را نیز بیدار کنند.

وی با اشاره به اهمیت خلاقیت در کار فرهنگی، گفت: ما سعی کردیم با جوانگرایی خلاقیت را در برنامه‌ها و فعالیت‌های مان داشته باشیم و اولین تجربه این خلاقیت، ایستگاه جوانی بود که پنج سال پیش اجرا شد. طرح‌های دیگری مانند موکب انتظار و کافه هانیه نیز از ابتکارات این گروه بود.

توکلی ویژگی دوم این گروه را متکی بفرد نبودن، جمعی بودن و تشکیلاتی کار کردن برشمرد و افزود: بچه‌ها در عین اینکه دانشجو و شاغل هستند در گروه هم فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی همسنگران ما در گروه مثل هانیه (شاید تشکل‌های مشابه در این ویژگی فعال نبودند) این است که دوستان ما بچه‌هایی هستند که فضایی متفاوت از فضای ما را درک کرده‌اند و شبیه ما فکر نمی‌کردند. این دوستان با دو شاخصه «محبت» و «صبر» در کنار ما قرار گرفتند. دو ویژگی که فقدان آن در بچه‌های انقلابی بسیار دیده می‌شود.

توکلی با بیان این که ما از حضور دختران تهرانی با هر ظاهری در گروه هانیه، استقبال می‌کنیم ادامه داد: این دوستان در کنار ما قرار می‌گیرند و بعد از مدتی که دوستی و صمیمیت شکل گرفت کنار ما فعالیت می‌کنند.

تاریخچه جشن بزرگ ایران بانو به سال ۱۴۰۱ بازمی گردد که در بحبوحه اغتشاشات، دشمن یک هشتک را برای برخی چهره‌ها که خلاف ارزش‌های ملی و دینی ما فعالیت می‌کردند، ترند کرد و سعی داشت آنها را به عنوان الگو برای جوانان معرفی کند. ما در هئیت اندیشه ورز، درباره این مسئله چاره اندیشی کردیم و طرح و عنوان «ایران بانو» از همان جا شکل گرفت.

وی ادامه داد: ما در اولین رویداد ایران بانو سه مادر شهید بزرگوار از شهدای امنیت یعنی مادر شهید «آرمان علی وردی»، مادر شهید «روح الله عجمیان» و مادر شهید «سلمان امیراحمدی» را معرفی کردیم.

توکلی تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ متوجه خلائی شدیم یعنی جای خالی الگوسازی از میان بانوایی که امروز در جامعه ما حضور دارند و ملموس هستند. وقتی این الگوسازی اتفاق نمی‌افتد نوجوانان ما به سراغ سلبریتی‌های غربی می‌روند. این خلاء احساس می‌شد. در نتیجه در جشن ایران بانو در سال ۱۴۰۲ بانوانی به عنوان «ایران بانو» برگزیده و معرفی شدند که در دوران نوجوانی خود، حادثه‌ای حماسه ساز آفریده بودند. آنها تا قبل از آن دیده نشده بودند. این بانوان ۱۲ بهمن سال ۶۷ در شهرستان میانه دانش آموز مدرسه زینبیه بودند و با وجود اینکه از قبل اعلام شده بود که مدرسه بمباران می‌شود، اما همه دانش آموزان در مدرسه حاضر شده و شهید می‌شوند. آن روز سه دانش آموز درمدرسه زنده مانده بودند که به جشن «ایران بانو» آمده و آن حماسه را بازگو کردند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از این رویداد متوجه شدیم این الگوسازی اگر با تمرکز و دقت بیشتری باشد می تواند آن خلاء موجود را پر کند. ما در جشن «ایران بانو» دو قسمت داریم یک بخش «معرفی ایران بانوها» و بخش دوم «اجرای جشن های مادرانه» . دشمن بسیار تلاش می کند که به جایگاه مادر هجمه وارد کند و از ارزش و تقدس آن در خانواده و جامعه کم کند. به همین دلیل ما جشن مادرانه داریم که در این جشن، سال‌های قبل به سراغ مادران شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم و... می رفتیم و امسال به سراغ مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲ روزه رفتیم. با هر ظاهر با هر تفکر و هر سلیقه ای که هستند. برخی از این افراد مادران جوانی هستند که کودکان خود را از دست داده اند.

توکلی در بخش دیگر سخنان خود به موضوع ارتباط «ایران بانوها» با نوجوانان پرداخت و گفت: ما در طی سال برنامه های میدانی داریم و یکی دوسال است اردوهای فرهنگی و فعالیت هایی از قبیل اعتکاف های نوجوانانه را شروع کرده ایم. در این اردوها ارتباط بین «ایران بانوها» و نوجوانان شکل می گیرد. اعتماد ایجاد می شود و ارتباط ها ادامه پیدا می کند. هدف ما این است که شبکه بزرگ «ایران بانوها» را برای فردای کشور رقم بزنیم. ما مصمم هستیم هرسال با قوت بیشتر و با برطرف کردن ضعف‌ها پیش برویم تا روزی که چشم هیچ دختر نوجوان ایرانی برای الگو به بیرون از کشور نباشد.