باشگاه خبرنگاران جوان - موحد پس از دور هفتم به جمع بازیکنان برتر پیوست و با کسب پیروزیهای بعدی، در دور یازدهم ۱۰ برد متوالی را به ثبت رساند.
در جدول نهایی، نوین نگوک تروانگ سون از ویتنام با ۸.۵ امتیاز دوم شد و جفری شینگ از آمریکا با ۸ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. دیگر نفرات برتر شامل الکساندر گریشوک و دمیتری آندریکین از روسیه بودند.
مسابقات سبک آزاد جمعه (فری استایل فرایدی) یک رقابت هفتگی برای بازیکنان عنواندار است و با قهرمانی موحد، توانایی شطرنجبازان ایرانی بار دیگر در سطح جهانی به نمایش گذاشته شد.
این رویداد در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴) برگزار شد و موحد با نمایشی جذاب عنوان قهرمانی را زودتر از پایان مسابقات از آن خود کرد.
منبع: فدراسیون شطرنج