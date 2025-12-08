معاون توسعه پیش‌بینی هواشناسی کردستان گفت: پیش بینی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی تا اواخر وقت روز چهارشنبه هفته جاری در استان فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی -  خسرو سیف پناهی اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌ها طی این مدت ابری و مه‌آلود بودن هوا، بارش باران با احتمال رعد و برق و در پاره‌ای نقاط تگرگ، در بعضی ساعات وزش باد و در ارتفاعات، گردنه‌ها و مناطق سردسیر (بخصوص اواخر وقت سه شنبه) رگبار برف پبش بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۰ آبگرفتگی معابر عمومی، رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها و لغزندگی جاده‌ها و انسداد گردنه‌های برف گیر از جمله مخاطرات این سامانه بارشی خواهد بود.

معاون توسعه پیش بینی هواشناسی کردستان یادآور شد: امروز کاهش محسوس دمای روزانه حدود هفت تا ۱۰ درجه پیش‌بینی می‌شود و بیشینه دما تا پایان هفته با نوسانات ۲ تا چهار درجه‌ای همراه است.

سیف پناهی به بیشترین میزان بارش این سامانه در نقاط استان اشاره کرد و افزود: از شروع فعالیت سامانه تا ساعات ۱۰ صبح امروز بیشترین آب حاصل از بارش در سلین با ۲۷ میلی متر، سروآباد با ۲۳.۸ میلی متر، مریوان ۲۰.۸ میلی متر و بانه ۱۲.۷ میلی متر ثبت شده است.

