باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی در جلسه بررسی برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان با حضور نمایندگان ۴۶ دستگاه اجرایی با اشاره به آخرین پیمایش‌های جهانی معلولان افزود: در جهان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر، معادل ۱۶ درصد جمعیت دنیا افراد دارای معلولیت هستند. در ایران نیز ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای معلولیت برآورد می‌شود که یک میلیون و ۶۴۵ هزار و ۶۳۷ نفر از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند.

وی با یادآوری اینکه ۱۲ درصد جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: ۴.۴ درصد افراد دارای معلولیت، کودکان زیر ۱۵ سال هستند که بیش از ۳۳ درصد سالمند هستند، ۴۱ درصد معلولیت‌ها منشأ ژنتیکی دارد و ۵۹ درصد اکتسابی است؛ همچنین سالانه ۶۷ هزار نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای دچار معلولیت می‌شوند.

ایجاد ۹۰ هزار شغل برای افراد دارای معلولیت

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به فعالیت‌های گسترده این سازمان گفت: در کشور ۴۰۰ مرکز ژنتیک فعال است. تاکنون ۶۲ میلیون بار غربالگری بینایی برای کودکان ۳ تا ۵ سال انجام شده که موجب نجات ۵۵۰ هزار کودک از نابینایی شده است.همچنین ۱۸ میلیون غربالگری شنوایی انجام شده و ۵۰ هزار کودک از ناشنوایی نجات یافته‌اند.

حسینی درباره قانون حمایت از حقوق معلولان و الزامات دستگاه‌ها نیز گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاه‌ها را موظف می‌کند تا خدمات پیشگیرانه از معلولیت ارائه دهند، دسترس‌پذیری را برای افراد دارای معلولیت ایجاد کنند که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن دسترس‌پذیری شغلی است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش اشتغال غیردولتی، تنها در دولت چهاردهم ۹۰ هزار فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد شده است. میانگین اشتغال‌زایی سال‌های گذشته ۵۰ تا ۵۱ هزار مورد بوده اما این رقم در سال گذشته به ۷۱ هزار شغل رسیده است.

حسینی در ادامه از راه‌اندازی شبکه تسهیلگران شغلی، صندوق حمایت و ضمانت فرصت‌های شغلی، سامانه جامع شغلی و هدایت مشاغل به سمت مدل‌های تجمیعی و تعاونی برای پایداری اشتغال معلولان خبر داد.

حمایت ویژه از معلولیت‌های شدید و طرح پنل خورشیدی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برخی معلولیت‌های بسیار شدید که امکان اشتغال ندارند، گفت: برای این گروه، ساختگاه‌های پنل خورشیدی ایجاد کرده‌ایم. امسال ۳۵ ساختگاه پنل خورشیدی سه‌مگاواتی برای سهامدار شدن ۲۱ هزار نفر راه‌اندازی می‌شود و ماهانه ۵ میلیون تومان برای آنها واریز خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: امسال سه ردیف بودجه‌ای جدید برای طیف اوتیسم دریافت شده که شامل، کارایی شغلی، حق ارتقای شغلی و سرمایه در گردش است.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، ۴۶ دستگاه مخاطب استخدام معلولان هستند و در ۱۱ سال گذشته حدود ۱۶۰۰ نفر از این مسیر جذب شده‌اند. در نخستین آزمون ویژه معلولان حدود سه هزار نفر پذیرفته شدند و از ظرفیت چهار هزار نفری آزمون، هزار نفر باقی مانده که اکنون در مراحل بررسی صلاحیت شغلی‌ قرار دارند.

حسینی اضافه کرد: همچنین در کمیته قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شده است که در صورت نبود امکان به‌کارگیری معلولان در مدارس عادی در مدارس استثنایی یا بخش‌های اداری آموزش‌وپرورش به کار گرفته شوند.برگزاری دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت به دو هزار دستیار اجرایی نیاز دارد.

به گفته وی، برگزاری آزمون استخدامی معلولان، جامعه را به سمت فراگیرسازی و تلفیق اجتماعی هدایت می‌کند، اولین مولفه جامعه دوستدار انسان، فراگیر بودن آن است، جایی که همه انسان‌ها در کنار هم زندگی کنند. افراد دارای معلولیت پس از پذیرش مسئولیت، دارای وجدان کاری و اثربخشی بالاتری هستند.

طراحی نقشه جامع برای استخدام معلولان

عمران رمضانی رئیس امور برنامه‌ریزی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی نیز در این جلسه با اشاره به تنوع نیازهای افراد جامعه گفت: سه درصد جامعه افراد استثنایی هستند، ۱.۵ درصد دارای عقب‌ماندگی ذهنی و ۱.۵ درصد دارای ضریب هوشی بالا. ۹۷ درصد جمعیت عادی‌اند و افراد دارای معلولیت جسمی نیز در دل همین جامعه زندگی می‌کنند و از نظر فکری تفاوتی با ما ندارند. اشتغال این گروه یک اقدام فرابخشی و ملی است و سازمان بهزیستی در این مسیر نقش هماهنگ‌کننده دارد.

رمضانی با اشاره به نقشه جامع طراحی‌شده برای به‌کارگیری افراد دارای معلولیت افزود: در این نقشه، همه مراجع و نهادها باید مطابق تکالیف قانونی خود عمل کنند.

وی، سه رویکرد در مواجهه با تفاوت‌های انسانی را چنین توضیح داد: رویکرد تحولی مبتنی بر رشد جسمانی و ذهنی که نتیجه تعامل عوامل زیستی و محیطی است، در عوامل محیطی می‌توانیم مداخلات مؤثرتری داشته باشیم. نقش امروز ما مداخله‌گری صحیح و فراهم کردن محیط مناسب است.

رئیس امور برنامه‌ریزی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: موضوع رهاسازی بعد از اشتغال بسیار مهم است. یکی از دلایل رهاشدن از شغل، تناسب نداشتن نوع کار با میزان معلولیت است به عنوان مثال افراد دارای اوتیسم در مشاغلی که نیاز به ارتباط اجتماعی کمتر دارد، عملکرد بهتری دارند.

رمضانی بر اهمیت آموزش قبل و حین تصدی شغل تأکید کرد و افزود: در آزمون قبلی چالش‌هایی در دستگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد دارای معلولیت داشتیم که باید به حداقل برسد. ارائه مشاوره شغلی در انتخاب سمت‌ها بسیار ضروری است، زیرا عدم تناسب‌سازی می‌تواند پس از اشتغال آسیب‌زا باشد.

وی از مشکلات موجود در آموزش و پرورش نیز سخن گفت: عدم جذب معلولان در این بخش زیاد است. برای مثال فرد نابینا در رشته معلمی پذیرفته و استخدام شده اما اعلام می‌کنند در مدارس استثنایی ظرفیت نداریم و مدارس عادی نیز پذیرش نمی‌کنند. برای رفع این نواقص بخش مشاوره شغلی با همراهی سازمان بهزیستی باید تقویت شود تا این مشکلات ساختاری برطرف شود.

استخدام ۱۶۰۰ معلول از طریق سه درصد سهمیه

علی افشاری مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی نیز در این نشست اظهار داشت: سه درصد سهمیه آزمون‌های استخدامی به افراد دارای معلولیت اختصاص یافته و در ۱۰ سال گذشته ۱۶۰۰ نفر از این جامعه در دستگاه‌های اجرایی کشور استخدام شده‌اند.

به گفته وی، در نخستین آزمون ویژه معلولان که سال گذشته برگزار شد، سه هزار نفر جذب شدند و موافقت اولیه برای برگزاری آزمون دوم نیز صادر شده است.

افشاری ابراز امیدواری کرد که مقدمات ثبت‌نام آزمون دوم پیش از پایان سال فراهم شود و شغل‌هایی ارائه خواهد شد که برای معلولان قابلیت اشتغال داشته باشد.

