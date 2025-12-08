سازمان حج و زیارت اعلام کرد که تعداد عمره گزاران اعزامی به سرزمین وحی در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان افزایش یافته و در روز به بیش از ۱۳۰۰ نفر خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست امروز شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، مدیرعامل موسسه عمره سعادت گفت: با توجه به استقبال متقاضیان از اعزام‌ها درماه‌های آینده و با تلاش‌های صورت گرفته، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در عمره امسال به سرزمین وحی مشرف خواهند شد. 

نصرالله فرهمند همدلی و همفکری بخش‌های نظارتی و اجرایی را در رفع مشکلات و ارائه خدمات به عمره گزاران خوب توصیف کرد و با اشاره به ورود دو شرکت هواپیمایی ناس و الجزیره به چرخه اعزام عمره گزاران و افزایش تعداد پروازها، گفت: با برنامه ریزی انجام شده ۷ هزار نفر با هواپیمایی ناس از ایستگاه‌های مشهد، اصفهان و کرمان به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه از ۲۳۴۵۶ نفری که تاکنون ثبت نام قطعی برای حج پیش رو داشتند بیش از ۹۹۰۰ نفر واریز وجه مرحله دوم را انجام داده‌اند، گفت: برنامه ثبت نام طبق زمانبندی ادامه دارد.

علی رضا رشیدیان گفت: با توجه به آسیب شناسی حج ۱۴۰۴ به واحد‌ها تاکید شده است که همه آسیب‌های شناخته شده باید تعیین تکلیف واشکالاتی که به مجموعه حج وزیارت برمی گردد برطرف و رفع سایر اشکال‌ها پیگیری شوند.

معاون حج و عمره سازمان حج هم با اشاره به زمانبدی عملیات حج پیش رو، ادامه داد: افرادی که پیش ثبت نام کرده‌اند تا ساعت ۲۴ روز شنبه آینده (۲۲ آذرماه) فرصت دارند با ثبت نام قطعی؛ کاروان خود را انتخاب کنند بدیهی است اگر افرادی مراجعه نکنند اولویت‌های بعدی اعلام و ظرفیت کاروان‌ها تکمیل خواهد شد.

 اکبر رضایی در خصوص بررسی وضعیت پزشکی زائران هم افزود: با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی با مرکز پزشکی حج و زیارت تلاش می‌شود که قبل از آغاز جلسات آموزشی معاینات انجام شود.

در این جلسه، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم درخصوص نحوه شکل گیری واعزام کاروان ایرانیان خارج از کشور توصیه‌هایی ارائه و در باره اعزام‌های عمره تاکید کرد: در ماه‌های پیش رو افرادی حق تقدم دارند که فیش اولویت دار دراختیار داشته باشند. 

حجت الاسلام والمسلین نواب لزوم نظارت مستمر به خدماتی را که در کشور میزبان به زائران عمره ارائه می‌شود، خاطرنشان ساخت و گفت: همه موظفیم آنچه را به خیر و مصلحت زائر و عملیات عمره و حج است پیگیری و اجرایی کنیم.

در پایان این جلسه، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به اینکه از آغاز عملیات عمره ۱۴۰۴ تاکنون نزدیک به ۴۷ هزار ویزیت درمکه و مدینه انجام شده است، تعداد زائرانی را که دراین مدت در مکه و مدینه بستری شده‌اند ۳۶ و ۵۵ نفر ذکر کرد و گفت: تعداد فوتی‌ها نیز ۹ نفر است که ۴ مورد در مکه و ۵ مورد در مدینه بوده است.

سید علی مرعشی گفت: پزشکان معاین در استان‌ها انتخاب شده‌اند و با هماهنگی معاونت حج و عمره از امروز تعداد کاروان‌هایی که هر پزشک باید معاینه کند مشخص و اعلام می‌شود.

افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
