فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته غیر حضوری شد

علی ضامن صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری گفت: با تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا و بر اساس مصوبه کارگروه «سلامت»، کلیه فعالیتهای آموزشی در همه دورههای تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزشگاههای خصوصی، علمیآزاد و زبان، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان از فردا سه شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ تا پایان هفته بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی طی روزهای فوق در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر شش سال هستند و مادران باردار هم میتوانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری یا مرخصی فعالیت نمایند.
صالحی فرد اضافه کرد: در این راستا از عموم شهروندان تقاضا میشود با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، پرهیز از حضور غیرضروری در مراکز پر تجمع، کاهش ترددهای درونشهری و رعایت کامل شیوهنامههای ابلاغی از سوی مرکز بهداشت — از جمله شستوشوی مکرر دستها و استفاده از ماسک برای افراد دارای علائم بیماری — برای پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا همکاری لازم را داشته باشند.