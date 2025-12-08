باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد کاروان جدیدی از کشتیهای امدادی و نمادین، طی ماه آوریل سال آینده به سوی نوار غزه حرکت خواهد کرد. این کمیته روز دوشنبه در بیانیهای تأکید کرد که نشست «ائتلاف ناوگان آزادی» هماکنون در دوبلین، پایتخت ایرلند، در حال برگزاری است و نمایندگان سازمانهای مردمی و نهادهای بینالمللی فعال در زمینه مقابله با محاصره، در آن شرکت دارند.
بر اساس این بیانیه، نمایندگانی از ناوگان جهانی «الصمود» و نیز ابتکار مردمی «هزار مادلین» به این اجلاس پیوستهاند تا جزئیات مسیر حرکت، برنامههای پشتیبانی جهانی و اقدامات هماهنگ شدهٔ نمادین را بررسی کنند. ائتلاف یادشده اعلام کرده که تدارکات لازم برای تجهیز شمار زیادی از کشتیها با سرعت در حال پیشرفت است.
کمیته بینالمللی شکستن محاصره، هدف از این حرکت را اقدام صلحآمیز، نمادین و بینالمللی در مخالفت با محاصره و اشغالگری فلسطین خوانده و تصریح کرده که نیاز به همبستگی جهانی با مردم غزه در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری حس میشود.
این تصمیم در حالی اعلام میشود که در اکتبر سال گذشته، نیروی دریایی اسرائیل به دهها کشتی متعلق به «ناوگان آزادی» در آبهای بینالمللی دریای مدیترانه حمله کرد، آنها را توقیف نمود و صدها فعال حقوق بشر حاضر در کشتیها را بازداشت کرد. بازداشتشدگان پس از آزادی گزارش دادند که در مدت بازداشت با بدرفتاری و شکنجه مواجه شدهاند.
برگزارکنندگان ناوگان جدید تأکید کردهاند که این حرکت نمادی از بیاعتنایی جامعه جهانی به محاصرهٔ غیرقانونی غزه و تلاشی جمعی برای شکستن این محاصره خواهد بود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین