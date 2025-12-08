شرکت گاز استان اعلام کرد: میزان مصرف روزانه در بخش خانگی از ۶/۵ میلیون مترمکعب عبور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز سرمای پراکنده در استان قم مصرف گاز خانگی افزایش یافته است. شرکت گاز استان اعلام کرده است که هم اکنون میزان مصرف روزانه در بخش خانگی به بیش از شش و نیم میلیون مترمکعب رسیده است و در مناطق سردسیر مانند کهک و جعفرآباد مصرف بیشتر، محسوس تر گزارش می شود.

علی گودرزی مدیرعامل شرکت گاز قم با اشاره به محدودیت منابع انرژی و ضرورت مدیریت مصرف گفت: بخاری های متداول تنها بیست تا سی درصد بازدهی دارند و گسترش استفاده از بخاری های هرماتیک می تواند نقش موثری در جلوگیری از هدررفت گاز داشته باشد.

وی همچنین تأکید کرد: هنوز محدودیتی برای گازرسانی به صنایع اعمال نشده است اما رعایت الگوی مصرف از سوی خانوارها برای حفظ پایداری شبکه در روزهای سرد پیش رو ضروری است.

در بخش فرهنگ سازی نیز طرح همیار گاز با همکاری آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی قم آغاز شده است.

عباس محمدخانی مسئول اجرای طرح همیار گاز در قم گفت: هدف این طرح آموزش اصول صرفه جویی به دانش آموزان و انتقال فرهنگ مصرف صحیح به نسل های آینده است و برنامه ریزی شده است که این طرح تا پایان سال در بیش از دویست مدرسه اجرا شود.

شرکت گاز استان قم حفظ دمای منازل در سطح دمای آسایش یعنی بیست درجه را مهم ترین توصیه برای عبور کم چالش از زمستان عنوان کرده است.

منبع:شرکت گاز قم