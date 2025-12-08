وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور رایزنی دیپلماتیک راهی باکو شده است، با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور رایزنی دیپلماتیک راهی باکو شده است، با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار «مصطفی‌اف» معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به سه‌بار سفر به ایران طی یک سال اخیر و دیدار از استان‌های مختلف ایران، بر آمادگی جمهوری آذربایجان برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران تاکید کرد.

 «سید عباس عراقچی» در ادامه رایزنی‌های دپیلماتیک خود با مقامات عالیرتبه جمهوری آذربایجان، امروز با شاهین مصطفی‌اف دیدار کرد. در این دیدار دو طرف ضمن بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت روابط دوجانبه، در مورد راه‌های پیشبرد و توسعه مناسبات دو کشور رایزنی کردند.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به پیوند‌های عمیق فرهنگی و تاریخی بین دو کشور، بر اهمیت پیگیری اجرای توافق‌های صورت گرفته در سطح روسای جمهور دو کشور تاکید کرد و افزایش تعداد پرواز‌های موجود بین دو کشور و تسریع در اجرای طرح‌های مشترک در جوار مرز را از نتایج ملموس سفر رئیس جمهور پزشکیان به باکو و نشانه‌ای از عزم و اراده دو دولت برای گسترش روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور دانست.

آقای مصطفی‌اف با اشاره به سه‌بار سفر به ایران طی یک سال اخیر و دیدار از استان‌های مختلف ایران، بر آمادگی جمهوری آذربایجان برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به گفتگوی مفید و سازنده‌ای که در جریان این سفر با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رییس مجلس ملی جمهوری آذربایجان داشتند، ابراز اطمینان کرد که تفاهم‌های صورت گرفته در جریان این گفت‌و‌گو‌ها منجر به ارتقای روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی-تجاری، حمل و نقل، ترانزیت، انرژی، آب، گردشگری فرهنگی خواهد شد.

وزیر امور خارجه همچنین ضمن ابراز خرسندی از عملکرد کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که با مدیریت وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان فعالیت می‌کند، بر اهمیت پیگیری موثر طرح‌های مشترک اقتصادی تا حصول نتیجه و نیز بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های استان‌های همجوار تاکید کرد.

سید عباس عراقچی پیش‌تر با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. وی همچنین پیش از این دیدار و در نخستین برنامه کاری خود در باکو، با الهام علی‌اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

برچسب ها: عباس عراقچی ، روابط سیاسی ، باکو
