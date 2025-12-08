مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب تا پایان هفته در نواحی شمال غرب شاهد بارش باران خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در غرب، شمال غرب، برخی مناطق جنوب غرب و دامنه های البرز، ابرناکی، بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: فردا بارش در نوار غربی کشور، دامنه های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و غرب تهران ادامه خواهد داشت. همچنین به‌تدریج در گیلان و شرق اردبیل نیز بارندگی آغاز می‌شود.

او بیان کرد: چهارشنبه فعالیت سامانه در مناطق شمال غرب تقویت می شود و به مناطقی از غرب اصفهان، شمال فارس و غرب مازندران نیز گسترش می یابد.

وی افزود: پنجشنبه بارندگی در استان‌های بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، جنوب اصفهان و غرب فارس ادامه خواهد داشت. در سواحل دریای خزر شمال شرق و برخی مناطق ارتفاعات البرز نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد.

ضیائیان توضیح داد: روز جمعه در برخی مناطق غرب، شمال غرب و شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی می شود.

وی افزود:طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر و شمال خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می شود.