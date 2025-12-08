ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f7 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0633\u0648\u0646\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n