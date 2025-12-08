باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن

تصاویری از لحظه وقوع زلزله ۷ ریشتری در ژاپن منتشر شده که شدت آن خطر وفوع سونامی را به وجود آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری رویترز با اشاره به وقوع زمین لرزه با قدرت بیش از ۷ ریشتر در ژاپن هشدار داد که سونامی در این منطقه در راه است.

