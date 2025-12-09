باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ دیدار امروز (روز سه شنبه) در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر پاس قوامین به مصاف تیم فوتبال پیکان می‌رود و تیم تراکتور هم میهمان تیم ذوب آهن اصفهان است.

شمس آذر قزوین- گل گهر سیرجان/ سه شنبه ساعت ۱۶:۱۵

تیم فوتبال شمس آذر هفته گذشته برابر تیم خیبر خرم آباد به تساوی بدون گل دست یافت و با ۱۰ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان وحید رضایی در شرایط سختی به سر می‌برند و آنها به ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم گل گهر نیاز مبرم دارند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند و اولین برد خود را مقابل حریف سیرجانی به دست آورند.

در آن طرف، تیم گل گهر سیرجان همانند حریف قزوینی خود شرایط ایده آلی ندارد و در ۵ بازی اخیر لیگ برتری خود فقط یک برد کسب کرده است. این تیم سیرجانی با ۱۶ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار دارد.

شنیده می‌شود که مهدی تارتار اولتیماتوم از سوی مدیران باشگاه گل گهر دریافت کرده است. به هر حال باید دید تارتار می‌تواند تیم گل گهر را از بحران خارج کند یا نه!

۲ تیم تاکنون ۴ بار در لیگ برتر فوتبال به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۲ برد سهم گل گهر بوده و ۲ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. همچنین تیم شمس آذر تاکنون موفق به کسب برد برابر گل گهر نشده است.

ذوب آهن اصفهان- تراکتور/ سه شنبه ساعت ۱۶:۱۵

تیم ذوب آهن وضعیت خوبی در جدول رده بندی ندارد و این تیم اصفهانی هفته گذشته با تساوی برابر تیم چادر ملو اردکان ۱۲ امتیازی شد و در رتبه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان قاسم حدادی فر به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم تراکتور هستند تا از انتهای جدول رده بندی فرار کنند، اما آنها کار سختی جلوی قهرمان فصل گذشته دارند.

در آن طرف، تیم فوتبال تراکتور هفته گذشته با تساوی برابر تیم استقلال خوزستان فرصت صدرنشینی را از دست داد و با یک بازی کمتر نسبت به حریفان خود و کسب ۱۷ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.

باشگاه تراکتور بعد از تساوی برابر استقلال خوزستان بیانیه‌ای علیه اشتباهات داوری صادر کرد. علاوه بر این، محمدرضا زنوزی هم صحبت‌های تندی علیه مسئولان فدراسیون فوتبال و داوری بازی مطرح کرد و همین موضوع باعث شد که زنوزی به کمیته اخلاق احضار شود.

شاگردان اسکوچیچ می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خارج از خانه برابر ذوب آهن را کسب کنند تا از کورس رقابت با مدعیان قهرمانی عقب نیفتند.

این ۲ تیم در ۵ بازی اخیر خود به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۳ برد سهم ذوب آهن و یک برد سهم تراکتور و یک بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. تیم ذوب‌آهن را می‌توان گربه سیاه تراکتور نامید در ۲ فصل اخیر تراکتور فقط یک بار توانسته سبزپوشان اصفهانی را شکست بدهد و در سه بازی باخته است.

پیکان- پرسپولیس/ سه شنبه ساعت ۱۷:۱۵

بازی پیکان و پرسپولیس با نظر شورای تامین قرار است در ورزشگاه خالی از تماشاگر پاس قوامین برگزار شود.

تیم فوتبال پیکان هفته گذشته برابر تیم گل گهر سیرجان به برتری دست یافت و با ۱۴ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

خودرو سازان اولین بازی خود را در لیگ برتر فوتبال پیروز شدند، اما بعد از آن در ۱۰ بازی متوالی برنده نشدند تا اینکه در ۳ بازی اخیر خود در لیگ برتر فوتبال و جام حذفی ۳ برد متوالی کسب کردند و از وضعیت بحرانی خارج شدند.

پیکانی‌ها در طول تاریخ لیگ برتر فوتبال نتایج خوبی برابر پرسپولیس کسب نکردند و سعید دقیقی سرمربی پیکان قول داد که در بازی امروز طلسم ناکامی‌های خود را برابر پرسپولیس می‌شکنیم و باید دید خودروسازان می‌توانند قول سرمربی خود را عملی کنند یا نه!

در آن طرف، تیم پرسپولیس هفته گذشته در دربی ۱۰۶ برابر تیم استقلال به تساوی دست یافت و با ۱۹ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفت.

سرخپوشان پایتخت در صورت برد برابر پیکان به طور موقت در صدر جدول قرار می‌گیرند.

اوسمار سرمربی برزیلی پرسپولیس در نشست خبری قبل از بازی با پیکان بیان کرد که قهرمانی در لیگ برتر فوتبال هدف سرخپوشان است و برای رسیدن به این هدف باید امتیازات کامل بازی با پیکان و دیدار‌های باقی مانده تا نیم فصل را بگیریم.

تیم پرسپولیس در صورت برتری برابر پیکان به دومین تیم تاریخ لیگ برتر فوتبال بعد از استقلال تبدیل خواهد شد که از مرز ۶۰۰ امتیاز در بازی‌های خارج از خانه عبور کرده است.

آمار بازی‌های این ۲ تیم به نفع سرخپوشان پایتخت بوده است و قرمز‌ها برابر تیم پیکان صاحب رکورد بیشترین برد یک تیم مقابل یک رقیب در این رقابت‌ها هستند و ۲۸ برد کسب کردند. دقیقی در ۴ تقابل‌ خود با پرسپولیس، رکورد صددرصدی شکست داشته است. آخرین برد پیکان مقابل پرسپولیس به ۳۰۰۵ روز قبل (۸ سال و ۲ ماه و ۲۲ روز قبل) برمی‌گردد جایی که پیکان مجید جلالی با گل مرتضی آقاخان و درخشش پیام نیازمند موفق به برد تک گله مقابل پرسپولیس برانکو شد.

کسری طاهری، احمد گوهری و محسن آذر باد به علت مصدومیت نمی‌توانند تیم پیکان را را در بازی امروز همراهی کنند. از آن طرف، سروش رفیعی به علت محرومیت و امید عالیشاه، مارکو باکیچ و رضا شکاری به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم خود در بازی امروز نیستند.

دو تیم پیش از این ۴۳ بار برابر هم ایستاده‌اند که ۳۱ بار پرسپولیس و ۷ مرتبه پیکان برنده شدند و ۵ بازی با تساوی خاتمه یافته است.

استقلال خوزستان- خیبر خرم آباد/ سه شنبه ساعت ۱۸:۳۰

تیم استقلال خوزستان با وجود اینکه هفته گذشته برابر تیم تراکتور در تبریز یک امتیاز باارزش کسب کرد، اما این تیم اهوازی در ۵ بازی اخیر خود در لیگ برتر بردی کسب نکرده است تا شرایط خوبی نداشته باشد.

آبی پوشان اهوازی با ۱۳ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفته‌اند. آنها به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم خیبر خرم آباد هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد فراز و نشیب در لیگ برتر فوتبال داشته است. این تیم لرستانی برابر رقبای بالای جدول خوب نتیجه گرفته، اما مقابل پایین جدولی‌ها امتیاز از دست داده است. باید دید در بازی امروز چه شرایطی پیش رو دارد.

سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر خرم آباد به علت محرومیت نمی‌تواند روی نیمکت تیمش بنشیند و از روی سکو‌ها باید نظاره گر بازی تیمش باشد.

۲ تیم تاکنون ۵ بار در لیگ برتر فوتبال مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که تیم خیبر خرم آباد یک بار برنده بوده و ۴ بازی هم مساوی شده است. همچنین تیم استقلال خوزستان تاکنون بردی مقابل حریف لرستانی خود به دست نیاورده است.

برنامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴

* فجرسپاسی شیراز - چادرملوی اردکان، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه پارس

* آلومینیوم اراک - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه امام خمینی (ره)

* مس رفسنجان - فولاد خوزستان، ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه شهدای مس

* استقلال - ملوان بندر انزلی، ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه شهدای شهرقدس