باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد برزگر بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: بازی زیاد باکیفیتی از سوی ۲ تیم ندیدیم و حالا عوامل مختلفی از جمله چمن ورزشگاه اراک و آماده نشدن ورزشگاه آزادی می‌تواند تاثیرگذار باشد. این دربی باید در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شد. وقتی که هر ۲ تیم و تیم داوری این بازی در یک هتل بودند، طبیعتا از حساسیت دربی کم می‌کند و همه با هم در یک میزشام بودند و همدیگر را می‌دیدند و همه چیز گل و بلبل است، این مسائل هم اتفاق می‌افتد. هواداران ۲ تیم به ورزشگاه رفتند و تشویق کردند، اما سهم و حق این مردم بیشتر از اینها هست.

برزگر درباره اینکه بازی پرسپولیس مقابل پیکان در ورزشگاه خالی از تماشاگر پاس قوامین را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به هر حال این هم یکی از معضلات فوتبال محسوب می‌شود که این روز‌ها پیش آمده است. پرسپولیس با حضور اوسمار شرایطش بهتر و قوی‌تر شده است و بازیکنان به خودشان آمدند. حالا اوسمار تاکتیک مورد نظر را در دستور کار قرار داده است.

او افزود: البته اوسمار تیم پرسپولیس را نبسته است، اما این مربی زمان دارد تا شناخت بیشتری از بازیکنان به دست آورد. به طور حتم آنالیزور‌های اوسمار، تیم پیکان را به خوبی آنالیز کردند و بازیکنان پرسپولیس هم نباید این تیم را دستکم بگیرند. پیکان تیم خوبی هست و بازیکنانش انگیزه دارند و امیدوارم یک بازی خوبی را شاهد باشیم. اگر سرخپوشان می‌خواهند راه قهرمانی را بروند باید از همین الان بازی‌های خود را پیروز شوند.

برزگر درباره اینکه وضعیت تیم پیکان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم پیکان را نمی‌شود دستکم گرفت. تیم‌های پایین جدول خطرناک‌تر هستند. بازی هم بدون تماشاگر است. البته بازیکنان پرسپولیس باکیفیت‌تر از پیکانی‌ها هستند، اما فوتبال رو ندارد و اهرم فشار هوادار در روز بازی نیست و این موضوع باعث می‌شود که تیم پیکان راحت‌تر بازی کند. البته فشار هوادار باعث می‌شد که پیکانی‌ها عقب بنشینند، اما پرسپولیس از حضور هواداران محروم است. به نظرم تیم پیکان قابل احترام است و سرخپوشان باید با تمام قوا به مصاف حریف خود بروند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه قرعه کشی جام جهانی و همگروهی ایران با تیم‌های نیوزیلند، مصر و بلژیک را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: با توجه به قرعه‌ای که همه می‌گویند آسان است، اما به نظرم نباید در این باد بخوابیم که قرعه تیم ملی فوتبال راحت است. همچنین نباید بگوییم که ما این تیم‌ها را می‌بریم و این طوری نیست و شاید آنها نیز فکر کنند که ایران تیم راحتی است. درست است که قرعه خوبی نصیب ایران شده است، اما بعد از اینکه از مرحله گروهی صعود کنیم تازه ۳۲ تیم جام جهانی دوره قبلی می‌شود.

او افزود: به نظرم باید با تیم‌هایی بازی کنیم که شرایطشان مثل تیم‌های همگروه خودمان است. از الان در این باد نخوابیم که قرعه خوبی به ما افتاده است در صورتی که این طور نیست و هر تیمی که بیشتر تلاش کند و بازی‌های تدارکاتی خوبی قبل از جام جهانی داشته باشد، می‌تواند موفق شود. آماده سازی پیش از جام جهانی خیلی می‌تواند تعیین کننده و تاثیرگذار باشد. به نظرم باید همه ارگان تیم ملی فوتبال این موضوع در ذهنشان باشد که فکر نکنند قرعه راحتی هست و تیم‌ها سخت هستند و تیم‌ها دارند کار می‌کنند و ما از همین الان باید به دنبال بازی‌های تدارکاتی خوب شبیه به تیم‌هایی که با آنها در جام جهانی بازی داریم.

برزگر درباره اینکه کدامیک از حریفان ایران در جام جهانی می‌تواند دردسر ساز شود، گفت: بلژیک و مصر تیم‌های خوبی هستند و می‌توانند برای ایران دردسرساز شوند. شاید نیوزیلند روی کاغذ تیم معمولی باشد و تیم ملی ما خیلی پیشرفت کرده است و ۱۶، ۱۷ بازیکن در لیگ‌های خارجی داریم که می‌تواند به ما کمک کند. به نظرم همه تیم‌ها قابل احترام هستند و تیم‌های بلژیک، مصر و حتی نیوزیلند می‌توانند تا حدودی مشکل ساز شوند.

او درباره اینکه پیش بینی اش از نتیجه بازی پرسپولیس و پیکان گفت: انشا الله پرسپولیس این بازی را ۲ بر هیچ پیروز می‌شود.