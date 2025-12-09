باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - احمد جمشیدیان سرپرست تیم فوتبال سپاهان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت این تیم اصفهانی بیان کرد: به هر حال صعود به صدر جدول لذت بخش است و خدا را شکر می‌کنیم. علی رغم اینکه حریفان ما هم دارند خیلی خوب نتیجه می‌گیرند و دارند به صدر جدول می‌رسند، اما عملکرد ما در این چند هفته خیلی خوب بوده است. امیدوارم در این ۴ بازی باقی مانده‌ای که تا نیم فصل داریم، حداکثر امتیازات را جمع کنیم.

جمشیدیان درباره وضعیت مصدومان پرتعداد سپاهان گفت: لیموچی تمریناتش را با شیب ملایم شروع کرده است و از نیم فصل به ترکیب تیم سپاهان اضافه می‌شود. محمد کریمی و شفیع دوست تازه عمل جراحی کرده‌اند و فعلا در دسترس نیستند، اما بقیه بازیکنان آماده بازی هستند و مشکل خاصی ندارند.

سرپرست سپاهان درباره اینکه گفته می‌شود رامین رضاییان و عارف آقاسی مدنظر محرم نویدکیا برای نیم فصل دوم هستند، گفت: اگر نویدکیا تشخیص بدهد که بازیکنی جذب شود در آن صورت این مربی اعلام کرده و باشگاه برای جذب بازیکن اقدام می‌کند. به هر جال ۵ بازی تا پایان نیم فصل وجود دارد و هیچ عجله‌ای نداریم. اگر نویدکیا برای نیم فصل، بازیکن نیاز داشته باشد به باشگاه اعلام می‌کند و باشگاه به طور رسمی نقل و انتقالات را پیگیری می‌کند. ایشان فعلا صحبتی در خصوص جذب بازیکن نداشته است و دارند بررسی می‌کنند. تمام صحبت‌های مطرح شده در حد شایعات و گمانه زنی رسانه‌ها هست.

او درباره اینکه عملکرد خارجی‌های سپاهان را چطور دیده است، گفت: به هر حال ۲، ۳ هفته هست که همه خارجی‌های خود را در اختیار داریم و کیفیتشان را در ترکیب تیم سپاهان می‌گذارند. من همیشه گفتم که بازیکنان خارجی همیشه باید تاثیرگذار باشند و ما خارجی‌های خوبی داریم که دارند به ما کمک می‌کنند.

جمشیدیان درباره اینکه مشکل آلوز با باشگاه قبلی اش تراکتور حل شد، بیان کرد: هیچ مشکلی نبوده است و ما درباره آلوز بار‌ها صحبت کردیم و باشگاه‌های سپاهان و تراکتور مشکلی با هم ندارند و بحثی بین بازیکن و باشگاه قبلی اش است که این مشکل در ایران حل شد و این پرونده در فیفا دارد بررسی می‌شود و اگر اطلاع جدیدی آمد از سوی بازیکن و یا باشگاه قبلی اش اعلام می‌شود.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان درباره قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ بیان کرد: به نظرم قرعه خوب و مناسبی است. امیدوارم برنامه ریزی خوبی کنیم و تیم ملی فوتبال را حمایت کنیم و بازی‌های دوستانه خوبی برای تیم ملی پیش بینی کنیم و غیر از اینکه بتوانیم به مرحله بعدی صعود کنیم، جام جهانی خوبی را هم پشت سر بگذاریم.

او درباره اینکه حریف سرسخت ایران در جام جهانی چه تیمی هست، بیان کرد: قطعا سطح بلژیک خیلی بالاتر از سایر حریفان ما است، اما فکر می‌کنم ما با مصر و نیوزیلند همسطح باشیم. ما می‌توانیم با نتیجه گرفتن مقابل مصر و نیوزیلند برای رتبه دوم گروهمان در جام جهانی بجنگیم.

جمشیدیان درباره بازی بعدی سپاهان برابر تیم آلومینیوم اراک را چطور می‌بیند، گفت: به نظرم ما بازی سختی در اراک داریم و همیشه بازی کردن در اراک برای هر تیمی سخت است، چون تیم جنگنده، دونده و تاکتیک پذیری است و باید خود را خیلی خوب برای این بازی آماده کنیم.

سرپرست تیم سپاهان درباره اینکه هدف طلایی پوشان قهرمانی است، گفت: سپاهان در طول ۲۵ دوره لیگ برتر فوتبال با هدف قهرمانی حاضر شده است، اما ما کلی حریف و رقیب داریم که کیفیت بسیار خوبی دارند و کارمان برای قهرمانی سخت است.

او درباره اینکه هدف سپاهان در آسیا چیست، بیان کرد: امیدوارم قرعه خوبی داشته باشیم و بتوانیم تا مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیا پیش برویم. کارمان در آسیا خیلی سخت است، اما بدون شانس نیستیم و من اعتقاد دارم که ان شا الله در آسیا هم تیم خوبی باشیم.