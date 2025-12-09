رئیس فدراسیون فوتبال از احتمال توافق با پرتغال برای انجام بازی دوستانه در خرداد ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های ملی بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شده است و برای رقابت با جریفان خود باید بازی‌های تدارکاتی برگزار کند تا محک جدی قبل از جام جهانی بخورد.

طبق اعلام مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، ایران در آستانه امضای تفاهمنامه با فدراسیون فوتبال پرتغال است تا با این تیم یک دیدار دوستانه را در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی انجام دهد.

تاج درباره برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال در فیفا دی گفت: فروردین‌ماه و خردادماه باید بازی دوستانه داشته باشیم. ما با پرتغال صحبت‌های خوبی انجام دادیم و احتمالا تا ۲-۳ روز آینده به توافق نهایی خواهیم رسید و قراردادی را امضا خواهیم کرد. بازی با پرتغال احتمالا در خردادماه است. مصر و اسپانیا به قطر خواهند آمد و احتمال دارد با اسپانیا هم دیدار دوستانه‌ای برگزار کنیم. در این زمینه با شیخ احمد، وزیر ورزش قطر هم مکاتباتی را داشته‌ایم. پرتغال هم علاقه‌مند است با ایران دوستانه بازی کند. از اول سال وزارت ورزش ۱۳۰-۱۴۰ میلیارد به فدراسیون فوتبال کمک کرده است

به احتمال زیاد ایران و پرتغال برای بازی دوستانه در ششم خرداد که دومین بازی دوستانه این دو تیم در فیفادی ژوئن خواهد بود، توافقات را انجام داده‌اند.

این در حالی است که پرتغال به عنوان یکی از بهترین تیم‌های دنیا می‌تواند حریف تدارکاتی بسیار مناسبی برای تیم ملی باشد و ایران را در راه آماده‌سازی برای دیدار با بلژیک و شاید حریفان بزرگتر در مرحله حذفی یاری برساند.