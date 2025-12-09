عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: طرح رویش یکی از طرح‌های ملی وزارت اقتصاد است که مسئولیت راهبری آن به سازمان بورس واگذار شده است؛ این طرح به دنبال پاسخ به دو دغدغه اصلی در اقتصاد کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رضا عیوضلو، عضو هیات مدیره سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص طرح رویش توضیح داد: طرح رویش یکی از طرح‌های ملی وزارت اقتصاد است که مسئولیت راهبری آن به سازمان بورس واگذار شده است؛ این طرح به دنبال پاسخ به دو دغدغه اصلی در اقتصاد کشور است.

این مقام مسئول می‌گوید: نخستین دغدغه، عدم تشکیل سرمایه در کشور است که باعث کاهش رشد اقتصادی واقعی می‌شود و بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری واقعی در تولید نکرده‌اند. دومین دغدغه، وجود عدم اطمینان در محیط سرمایه‌گذاری است که مردم را به سمت دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، دلار و ملک سوق می‌دهد. این عدم اطمینان، به ویژه ناشی از تورم، باعث می‌شود که افراد به دنبال پوشش دادن خود در برابر تورم باشند.

او افزود: طرح رویش به دنبال افزایش وزن دارایی‌های مالی در دارایی‌های خانوار است. این به معنای افزایش سهم ابزار‌های مالی مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های کالایی در ثروت خانوار‌ها است. با این کار، منابع به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد و مردم می‌توانند در برابر تورم پوشش مناسبی داشته باشند و همچنین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی محقق شود.

عیوضلو بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در این طرح، تنوع ابزار‌های بازار سرمایه است تا مردم با اطمینان بیشتری بتوانند در این ابزار‌ها سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال، توسعه صندوق‌های ارزی یکی از برنامه‌های نزدیک این طرح است. این صندوق‌ها به مردم این امکان را می‌دهند که ارز‌های راکد خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از سود دلاری بهره‌مند شوند، در حالی که تولیدکنندگان نیز بتوانند منابع ارزی لازم برای پروژه‌های خود را تأمین کنند.

او در نهایت در خصوص زمان اجرای طرح رویش گفت: طرح رویش شامل ماژول‌های مختلف و برنامه‌های زمانبندی متعددی است که به اطلاع عموم خواهد رسید. به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین طرح، صندوق‌های ارزی باشد که به محض انجام کار‌های اجرایی، متقاضیان می‌توانند از آن استفاده کنند. 

