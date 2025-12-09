باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس بابایی، مدیر روابطعمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما، اعلام کرد:«تنها در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۸۰ هزار گزارش مردمی درباره مشکلات، خرابیها، نشتها، ترکیدگیها و اختلالات گسترده در شبکه آب استان دریافت کردهایم؛ آماری که نهتنها بیسابقه است، بلکه نشان میدهد زیرساختهای آبی لرستان تحت فشار شدید قرار گرفتهاند.»
به گفته وی این حجم از گزارشها نشاندهنده فشار مضاعف بر شبکه فرسوده توزیع آب در بسیاری از شهرها و روستاهای استان است؛ شبکهای که سالهاست نیازمند بازسازی اصولی بوده، اما تعمیرات مقطعی فقط سرعت فرسایش را کمی کند کرده است.
بابایی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به استعداد لرستان در منابع طبیعی، از شکاف تلخ میان «استانی با بارشهای قابلتوجه» و «مشکلات گسترده مردم برای تأمین آب سالم» سخن گفت و افزود:«اگر مردم همکاری نکنند و هر خرابی کوچک را فوری گزارش ندهند، همین نقصهای ظاهراً ساده میتواند در کمترین زمان تبدیل به هدررفتهای عظیم آب و قطعیهای طولانی شود.»
وی با تاکید بر نقش تعیینکننده شهروندان ادامه داد:«تمام هماستانیها میتوانند از طریق سامانه اضطراری ۱۲۲ کوچکترین مورد نشتی، کاهش فشار، ترکیدگی خط، یا هرگونه مشکل در خدمات آبرسانی را اطلاع دهند. سرعت رسیدگی ما به شدت وابسته به همین مشارکت مردمی است.»
مدیر روابطعمومی آبفا در پایان هشدار داد:«در شرایطی که کشور با چالشهای جدی کمآبی روبهروست، هر قطره آب که از شبکههای فرسوده هدر میرود، خسارتی جبرانناپذیر است. مردم لرستان در این ماهها بیش از هر زمان دیگری نشان دادهاند که برای حفظ منابع آبی حساس و ارزشمند استان در کنار ما هستند، اما ادامه این وضعیت بدون اصلاحات بنیادی میتواند آینده تأمین آب را با تهدید جدی مواجه کند.»