باشگاه خبرنگاران جوان- مهرداد نیکو با اشاره به مشکلات شرکت‌های مهندسین مشاور در اجرای دستورالعمل جدید تأمین اجتماعی، از آمادگی این سازمان برای تقویت نقش نظارتی خود در جریان پرداخت هزینه‌های طرح‌های عمرانی خبر داد و اظهار کرد: پرداخت منظم حق‌الزحمه مشاوران از محل اعتبارات تخصیصی می‌تواند بسیاری از چالش‌های مالی این حوزه را برطرف کند.

وی در جریان بررسی موضوع «چالش‌های شرکت‌های مهندسین مشاور در ارتباط با دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها» افزود: در فرآیند تخصیص و ابلاغ اعتبارات عمرانی، هزینه‌های بیمه و مالیات مهندسین مشاور و پیمانکاران به عنوان بخشی از سربار پروژه تعریف شده و در ساختار بودجه‌ای کشور مورد تایید است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، با بیان اینکه ارتباط مالی سازمان برنامه با دستگاه‌های اجرایی برقرار است، خاطرنشان کرد: اصل پرداخت‌ها از طریق این دستگاه‌ها انجام می‌شود، اما تاخیر در پرداخت حق‌الزحمه مشاوران یا ناهماهنگی زمانی میان تخصیص بودجه و صدور صورت‌وضعیت‌ها موجب بروز تعارض در اجرای دستورالعمل‌های جدید تامین اجتماعی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، در تشریح اقدامات قابل انجام گفت: این سازمان آمادگی دارد تا نقش نظارتی خود را در پرداخت‌های طرح‌های عمرانی تقویت کند و با مدیریت مالی دقیق‌تر، جریان پرداخت هزینه‌های مهندسین مشاور را منظم‌تر و قابل ردیابی‌تر کند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در پرداخت حق‌الزحمه مهندسین مشاور انضباط مالی داشته باشند، افزود: در صورت فراهم‌شدن امکان نظارت مستمر بر پرداخت‌های مشاوران و تسریع پرداخت صورت‌وضعیت‌ها، بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی تا پایان سال جاری قابل رفع خواهد بود.

نیکو با اشاره به اختیارات سازمان برنامه و بودجه استان خاطرنشان کرد: این سازمان می‌تواند اولویت پرداخت حق‌الزحمه مهندسین مشاور را در متن موافقت‌نامه طرح‌های عمرانی درج کند تا دستگاه‌های اجرایی در زمان تخصیص و ابلاغ بودجه، ملزم به رعایت آن باشند.

وی یادآور شد: پرداخت نهایی توسط ذی‌حساب هر دستگاه انجام می‌شود و تحقق هماهنگی لازم میان دستگاه اجرایی، ذی‌حساب و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق اولویت‌بندی ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان هدف از این رویکرد را کاهش فشار مالی ناشی از اجرای دستورالعمل جدید تامین اجتماعی، جلوگیری از انباشت بدهی‌های غیرقابل پیش‌بینی و ارتقای سلامت مالی پروژه‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: اتخاذ تصمیم‌های عملی و هماهنگ در ساختار پرداخت‌ها می‌تواند از گسترش مشکلات مزمن شرکت‌های مشاور جلوگیری کند.

منبع صدا و سیما