معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با ابراز نگرانی از افزایش افراد مبتلا به بیماری آنفلوانزا، شیوع این ویروس را در این خطه از شمال در مرز هشدار اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جهانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار کرد: شاخص ابتلا به بیماری آنفلوانزا که در هفته گذشته حدود ۹ بود در شرایط فعلی به مرز ۲۰ رسید و این امر شیوع ویروس در بابل را به مرز هشدار رساند.
وی گفت: آمارهای اعلامشده از سوی مرکز مدیریت بیماریها نشان میدهد میانگین کشوری ابتلا به آنفلوآنزا ۱۶.۲ درصد است، درحالیکه میزان ابتلا در مازندران بالاتر از این میانگین قرار دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: در بررسی ۳۴۷ مدرسه در سطح دانشگاه علوم پزشکی بابل، میزان غیبت دانشآموزان به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد رسید و از سوی دیگر ۳۳ درصد مراجعهکنندگان به مراکز «دیدهوری» طی دو روز گذشته دارای علائم آنفلوآنزا بودند.
جهانی با اشاره به این مطلب که برای افراد به هیچ عنوان خود درمانی به ویژه استفاده از آنتیبیوتیک توصیه نمیشود، اظهار کرد: مراجعه به پزشک خانواده یا مراکز خدمات جامع سلامت برای افراد مبتلا امری ضروری است.
وی ادامه داد: مراکز درمانی در سطح استان آنچنان شلوغ نیستند که خطر انتقال را افزایش دهند و مردم میتوانند با رعایت فاصله، استفاده از ماسک و رعایت نکات بهداشتی از ابتلا به آنفلوآنزا پیشگیری کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان این مطلب که شستن مداوم دستها، پرهیز از تماسهای غیرضروری مانند دست دادن و خودداری از لمس چشم و دهان با دست آلوده را مهمترین راهکارهای پیشگیری دانست و افزود: مدت دوره بیماری در بزرگسالان چهار تا پنج روز است و به طور معمول یک تا پنج روز پس از بروز علائم، بیماری قابلیت انتقال دارد.
جهانی تصریح کرد: طبق آمار کشوری بیشترین گروه سنی مبتلا به ویروس آنفولانزا کودکان ۶ تا ۱۴ سال هستند.
منبع: ایرنا