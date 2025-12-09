باشگاه خبرنگاران جوان - در گرامیداشت روز ملی کشور قطر، «سعد بن عبدالله آل‌محمود الشریف»، سفیر دولت قطر در ایران، به تشریح رویکرد دوحه در حوزه سیاست خارجی و همچنین جایگاه روابط دو کشور پرداخت.

سفیر قطر در سخنان خود ضمن تبریک روز ملی کشورش و اشاره به مسیر تحول قطر از زمان بنیان‌گذاری آن توسط «شیخ جاسم بن محمد بن ثانی»، ارزش‌هایی همچون «عزت، استقلال، کرامت انسانی و حاکمیت ملی» را ستون‌های اصلی دولت مدرن قطر توصیف کرد.

وی با تأکید بر شعار امسال روز ملی قطر با عنوان «با شما اوج می‌گیرد و به شما چشم دوخته است»، این شعار را بازتاب‌دهنده چشم‌انداز رهبری قطر برای سرمایه‌گذاری در دانش و توان انسان و ادامه مسیر سازندگی و توسعه دانست.

سفیر قطر با اشاره به دستاورد‌های این کشور طی سال‌های اخیر از جمله رشد اقتصادی، اجرای پروژه‌های راهبردی، میزبانی رویداد‌های مهم ورزشی و نقش‌آفرینی در مذاکرات صلح در برخی از پرونده‌های منطقه‌ای گفت: دولت قطر توانسته است جایگاه خود را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی تثبیت کند و سیاست خارجی مبتنی بر گفت‌و‌گو و دیپلماسی را به‌عنوان مسیری قابل اعتماد برای حل اختلافات دنبال کند.

او در بخش دیگری از سخنانش روابط ایران و قطر را مهم، برجسته و مبتنی بر حسن هم‌جواری و احترام متقابل توصیف کرد و افزود: روابط خوب میان دو کشور برادر نمونه‌ای روشن از اهمیت ارتباط سازنده در پیشبرد اهداف توسعه و شکوفایی در منطقه است.

وی افزود: دو کشور قطر و جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به پیوند‌های عمیق تاریخی و مردمی، به‌خوبی بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک به‌ویژه در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و نیز مشارکت‌های اقتصادی و انسانی واقف هستند؛ همکاری‌هایی که منافع مردمان دو کشور برادر را تأمین می‌کند و عمق مشترکات تاریخی و فرهنگی میان ما را بازتاب می‌دهد.

به گفته آل محمود الشریف، سفر رسمی امیر قطر به تهران در ماه فوریه «اسفندماه سال گذشته» و دیدار با رئیس‌جمهور ایران، «نقطه عطفی در تقویت مناسبات دو کشور» بوده است و دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و تعمیق رایزنی‌های مشترک تأکید کرده‌اند.

سفیر قطر همچنین با قدردانی از حضور مقامات و میهمانان خارجی در مراسم روز ملی، ابراز امیدواری کرد که این مناسبت «فرصتی برای تقویت پیوند‌های برادری و همکاری میان کشورها، به‌ویژه میان ایران و قطر» باشد.

وی در پایان برای مردم قطر، جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های عربی و اسلامی آرزوی «امنیت، آرامش و شکوفایی پایدار» کرد.

«عباس علی آبادی» وزیر نیرو و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور، «علی‌اکبر صالحی» وزیر امور خارجه پیشین، «حسینعلی امیری» استاندار فارس، «حمیدرضا دهقانی» سفیر پیشین ایران در قطر از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.

منبع: ایسنا