باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کرسی، مکعب زندگی و ابزار با هم بودن + فیلم

در قدیم‌الایام کرسی پای ثابت روزها و شب‌های سرد زمستانی در خانه‌ها بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با فرارسیدن روزهای سرد سال سنت دیرینه استفاده از کرسی دوباره جان گرفت و استقبال مردم از این وسیله گرمابخش موجب رونق بازار تولیدکنندگان میز و لحاف کرسی شده است.

 

مطالب مرتبط
کرسی، مکعب زندگی و ابزار با هم بودن + فیلم
young journalists club

فارسیان، ماسوله گلستان + فیلم

کرسی، مکعب زندگی و ابزار با هم بودن + فیلم
young journalists club

روستای عطاآباد یکی از قطب‌های تولید مبل در ایران + فیلم

کرسی، مکعب زندگی و ابزار با هم بودن + فیلم
young journalists club

گلستان؛ بهشت زنبورداری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن
۱۶۲۹

ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
بارش شدید برف در ایستگاه هفت توچال + فیلم
۸۵۱

بارش شدید برف در ایستگاه هفت توچال + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم
۵۷۴

تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
از دل داغ، مدرسه‌ای جوانه زد + فیلم
۴۹۶

از دل داغ، مدرسه‌ای جوانه زد + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
طرح ضدایرانی انگلیسی‌ها در موضوع مشروطه + فیلم
۴۷۶

طرح ضدایرانی انگلیسی‌ها در موضوع مشروطه + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.