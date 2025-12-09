کرسی، مکعب زندگی و ابزار با هم بودن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062f \u0633\u0627\u0644 \u0633\u0646\u062a \u062f\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u06a9\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u06af\u0631\u0645\u0627\u0628\u062e\u0634 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0631\u0648\u0646\u0642 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632 \u0648 \u0644\u062d\u0627\u0641 \u06a9\u0631\u0633\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n