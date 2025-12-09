باشگاه خبرنگاران جوان - بیستم ماه جمادی الثانی مصادف با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) است که به یمن زادروز این بانوی مکرم اسلام، این روز مبارک را روز مادر نامیده‌اند. به همین مناسبت در آستانه فرارسیدن این روز باشکوه، مسئولان شهرستان بهارستان استان تهران با حضور در منزل مادر شهیدان حیدری و زرعی کار، ضمن تجلیل از مقام والای مادران شهدا، بر تداوم راه و اندیشه شهدا در جامعه تأکید کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

