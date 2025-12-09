با مشارکت خیرین و اعتبارات دولتی دو فضای ورزشی دانش‌آموزی در عجب‌شیر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید مطلب‌زاده هرگلان با حضور بخشدار قلعه‌چای و سرپرست آموزش و پرورش عجب‌شیر و با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح شد؛ ۳۵۰ میلیون تومان آن توسط خیرین و ۳۵۰ میلیون تومان آن از محل  اعتبارات دولتی تامین شد و زمین در زمان‌های خالی در اختیار اهالی روستا نیز قرار می‌گیرد.
 
همچنین کلاس تربیت بدنی مدرسه شهید سلیمانی با کفپوش و تجهیزات ورزشی متنوع با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان (۱۵۰ میلیون تومان از محل آموزش و پرورش و ۵۰ میلیون تومان با مشارکت خیرین) راه‌اندازی شده و در ساعات غیرآموزشی میزبان کانون‌های درون‌مدرسه‌ای مانند ژیمناستیک خواهد بود.
 
سرپرست آموزش و پرورش عجب‌شیر در حاشیه این برنامه‌ها گفت:با تداوم مشارکت خیرین و استفاده هدفمند از اعتبارات، مدارس بیشتری در شهر و روستا به فضا‌های ورزشی مجهز می‌شوند.
