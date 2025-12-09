آیین گرامیداشت میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن در منطقه ۶ عملیات انتقال گاز با تأکید بر توانمندسازی بانوان و ارائه گزارش راهبردی مشاور مدیر منطقه در امور بانوان و خانواده برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، آیین گرامیداشت میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و مادر با حضور حمیدرضا بنیاسدی مدیر منطقه، خانم دکتر درویشی مدیرکل امور بانوان استانداری هرمزگان و بانوان شاغل در منطقه، در سالن کنفرانس ستاد مرکزی برگزار شد.
در آغاز این نشست، روشنک میری مشاور مدیر در امور بانوان، گزارشی جامع از عملکرد، دستاوردهای یکسال اخیر و برنامهریزیهای آتی در حوزه بانوان و خانواده ارائه نمود.
در ادامه حمیدرضا بنیاسدی مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، ضمن تبریک این مناسبت فرخنده، از نقشآفرینی بانوان در لایههای مختلف سازمان منطقه قدردانی نمود و گفت: به خود میبالم که بیش از دو دهه در کنار بسیاری از همکاران پرتلاش بودهام و امروز بانوان منطقه، نماد شایستگی، تعهد و توانمندی حرفهای هستند. حضور دو بانوی فرهیخته در ترکیب هیئترئیسه و فعالیت بانوان در ردههای میانی و کارشناسی از ویژگیهایی است که کمتر در مناطق عملیاتی مشابه دیده میشود.
وی افزود: بانوان ما علاوه بر پیگیری امور شغلی، دغدغه خانوادههای کارکنان در استانهای تحت پوشش را نیز دنبال میکنند و این سطح از مسئولیتپذیری، نمونهای از بلوغ سازمانی و همدلی در منطقه است.
در ادامه خانم دکتر درویشی مدیرکل امور بانوان استانداری هرمزگان، با قدردانی از رویکرد مدیریتی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، از آغاز فعالیت کارگروه بانوان صنایع استان با حضور استاندار خبر داد و گفت: بانوان صنعت نیازمند بستر انتخاب بر اساس توانمندی و شایستهسالاری هستند و خوشبختانه مدیریت منطقه ۶ با نگاهی حرفهای و عادلانه، این مسیر را هموار نموده است.
وی با اشاره به مفهوم «الگوی سوم زن» که نخستینبار از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد، افزود: این الگو، زن ایرانی را در جایگاهی معرفی میکند که ضمن پاسداشت وظایف خانوادگی، در عرصههای اجتماعی و صنعتی نیز میدرخشد.
دکتر درویشی با ابراز خرسندی از حضور در کنار «سربازان گمنام ولی خوشنام انرژی کشور» گفت: رسالت زن، تنها مادری زیستی نیست؛ بلکه رسالتی انسانساز است که رنگ الهی دارد و در رفتار و تلاش بانوان این مجموعه به زیبایی نمایان است.
وی عملکرد امور بانوان منطقه را نشانهای از دلسوزی، مدیریت کارآمد و نگاه انسانی دانست.
در ادامه و بخش پایانی این مراسم، سرکار خانم دکتر درویشی بههمراه حمیدرضا بنیاسدی مدیر منطقه از نمایشگاه آثار هنری، صنایعدستی، تولیدات خلاقانه و هنر آشپزی بانوان بازدید نمودند.
این آیین صمیمی با تقدیر از بانوانی که مزین به نام مبارک «فاطمه» و القاب آن بودند به پایان رسید.
منبع:روابطعمومی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز