سرپرست معاونت مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی کردستان از تعیین تکلیف پروژه‌های نهضت ملی مسکن میدیا و شتاو با تعیین پیمانکاران توانمند خبر داد و گفت: این اقدام در راستای منافع متقاضیان و برای تسریع در اجرای پروژه‌ها انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- امیر حسین جمشیدی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در دو پروژه نهضت ملی مسکن میدیا و شتاو در سنندج از تغییر پیمانکاران پروژه به منظور تسریع در اجرای آنها خبر داد وگفت: پروژه ۱۴۰ واحدی میدیا در هفت بلوک برابر تفاهم نامه به ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان کارگزار واگذار شد وتوسط شرکت توسعه گران عمران ستاد، عملیات اجرایی آن در سال ۹۹ شروع شد که تا کنون ودر چند نوبت پروژه توسط پیمانکار تعطیل ودر عمل با مشکل ورکود مواجه گردیده وموجبات نارضایتی هم کارفرما وهم متقاضیان را فراهم کرده که در راستای حل این مشکل و برای تسریع در اجرای پروژه و خانه دار کردن ۱۴۰ خانوار متقاضی وپس از جلسات متعدد و اخذ مجوز‌های مربوطه از شورای مسکن استان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پیمانکار مربوطه از پروژه کنار گذاشته شد وبا تعیین پیمانکار جدید، عملیات اجرایی پروژه ۱۴۰ واحدی میدیا دوباره آغاز وهم اکنون پروژه فعال است.

جمشیدی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه پروژه ۲۵۲ واحدی شتاو نیز که از دیماه سال ۱۴۰۲ طی قرارداد و جهت ساخت به شرکت جهاد نصر کرمانشاه به عنوان پیمانکار واگذار شده بود به علت عدم اجرای تعهدات و ناتوانی پیمانکار در اجرا، پروژه عملا غیر فعال بوده که طی مراحل قانونی این پیمانکار نیز از پروژه کنار گذاشته شده و در راستای منافع متقاضیان و برای تسریع در اجرا به دو بخش ۱۴۰ و ۱۱۲ واحدی تقسیم و با انتخاب دو پیمانکار مجرب و توانمند، پروژه شتاو از رکود خارج و فعال شده که امیدواریم با پیشرفت مناسب و منطقی در اجرا، شاهد خانه دار شدن متقاضیان محترم باشیم.

منبع: روبط عمومی اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی کردستان

