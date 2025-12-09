باشگاه خبرنگاران جوان، سیدرحیم سیدنژاد رئیس حوزه قضایی مراوه تپه در پی استمرار مشکل کمبود آب آشامیدنی در شهر گلیداغ و کندی پروژه تامین آب این منطقه از محل اجرای طرح بازدید کرد.
سیدنژاد افزود: این طرح باید تا پایان پاییز ۱۴۰۳ به بهرهبرداری میرسید، اما بهگفته مسئولان محلی، پیشرفت زیادی نداشته است.
سیدنژاد گفت: تأخیر بی دلیل در تکمیل این پروژه پذیرفتنی نیست و در صورت ادامه، پیگیری قضایی انجام خواهد شد.
وی دستگاههای خدماترسان را موظف کرد با فوریت موانع فنی و اداری را رفع و گزارش دقیق پیشرفت کار را ارائه کنند.
در ادامه این بازدید، رئیس حوزه قضایی مراوهتپه، جادههای دسترسی منتهی به شهر گلیداغ و نقاط حادثهخیز را نیز بررسی و به راهداری شهرستان دستور داد نسبت به خطکشی جادهها، نصب علائم ایمنی، اصلاح نقاط خطرناک و رفع نواقص اقدام کند.
منبع: دادگستری