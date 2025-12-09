رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: مصرف اسپیرولینا با توصیه افراد غیرمتخصص موجب بروز عوارض شدید کبدی در کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرجان کریمی رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در سامانه گزارش‌دهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی کشور  ADR.TTAC.IR، مبنی بر بروز عارضه آسیب کبدی در پی مصرف فرآورده اسپیرولینا با توصیه باشگاه‌های ورزشی و افراد غیرمتخصص دریافت شده است.

وی با اشاره به ثبت موارد مشابه در سایر کشور‌ها گفت: گزارشات نشان می‌دهد در برزیل ۶۰ مورد فوت و ۱۲۶ آسیب کبدی ناشی از این فراورده ثبت شده است.

وی افزود: مردم باید علاوه بر تبلیغات اغواکننده، از مضرات بالقوه این جلبک نیز آگاه باشند.

رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: گرچه اسپیرولینا یک جلبک سبز-آبی سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی‌اکسیدان‌ها و پروتئین است، اما مصرف کنترل نشده آن می‌تواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه احتمال ایجاد مواد سمی در طول کشت و فرآوری جلبک محتمل است، گفت: اگرچه خود جلبک سمی نیست، اما آلودگی‌هایی با سیانوتوکسین‌ها، فلزات‌سنگین، آفت‌کش‌ها یا هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای و سمومی مانند سم میکروسیستین و هپاتوتوکسین می‌تواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی، اختلال گوارشی و حتی خطرات طولانی‌مدت مانند آلزایمر و پارکینسون شود.

 کریمی خاطر نشان کرد: فیکوسیانین موجود در جلبک نیز ممکن است در برخی افراد آلرژی ایجاد کند و حتی منجر به شوک آنافیلاکسی شود؛ لذا از مصرف خودسرانه و مصرف فراورده‌های غیرمجاز این جلبک باید اکیدا اجتناب گردد.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، جلبک اسپیرولینا
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت کمبود‌های دارویی در کشور
طلب ۱۵۷ همتی شرکت‌های پخش از بازار دارویی ایران
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
آخرین اخبار
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود
همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات برای ارائه اینترنت پر سرعت در مدارس
تامین هزار خوابگاه استیجاری در پی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو/ رونمایی از ۱۲ محصول دارویی و تجهیزات پزشکی
توقف یا تعلیق آزمون آیلتس به سازمان سنجش اعلام نشده است
کلاس‌های مجازی شاد در تمام اپراتورها کاملاً رایگان است
چرخش راهبردی ایران‌ساخت از بازار داخلی به صادرات؛ حمایت ویژه از ۱۰ محصول های‌تک در دوره آینده
نان سالم و نحوه خرید و نگهداری درست از آن
آلودگی هوا چگونه موجب تشدید سینوزیت مزمن می‌شود؟
تامین تجهیزات دانش‌آموزان استثنایی بدون محدودیت
افتتاح ۲۶ زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی کشور با حمایت دولت +فیلم
مهلت انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی ۱۴۰۴ تمدید شد
فوت ۵ تا ۱۰ درصد از بیماران بستری ناشی از سوختگی/ بروز سوختگی برای ۳۰۰ هزار نفر در سال