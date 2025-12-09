باشگاه خبرنگاران جوان - مرجان کریمی رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در ماههای گذشته گزارشهایی در سامانه گزارشدهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی کشور ADR.TTAC.IR، مبنی بر بروز عارضه آسیب کبدی در پی مصرف فرآورده اسپیرولینا با توصیه باشگاههای ورزشی و افراد غیرمتخصص دریافت شده است.
وی با اشاره به ثبت موارد مشابه در سایر کشورها گفت: گزارشات نشان میدهد در برزیل ۶۰ مورد فوت و ۱۲۶ آسیب کبدی ناشی از این فراورده ثبت شده است.
وی افزود: مردم باید علاوه بر تبلیغات اغواکننده، از مضرات بالقوه این جلبک نیز آگاه باشند.
رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فراوردههای سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: گرچه اسپیرولینا یک جلبک سبز-آبی سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، آنتیاکسیدانها و پروتئین است، اما مصرف کنترل نشده آن میتواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه احتمال ایجاد مواد سمی در طول کشت و فرآوری جلبک محتمل است، گفت: اگرچه خود جلبک سمی نیست، اما آلودگیهایی با سیانوتوکسینها، فلزاتسنگین، آفتکشها یا هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای و سمومی مانند سم میکروسیستین و هپاتوتوکسین میتواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی، اختلال گوارشی و حتی خطرات طولانیمدت مانند آلزایمر و پارکینسون شود.
کریمی خاطر نشان کرد: فیکوسیانین موجود در جلبک نیز ممکن است در برخی افراد آلرژی ایجاد کند و حتی منجر به شوک آنافیلاکسی شود؛ لذا از مصرف خودسرانه و مصرف فراوردههای غیرمجاز این جلبک باید اکیدا اجتناب گردد.
منبع: سازمان غذا و دارو