برنامه «کافه مستند» در ایام برگزاری نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» مهمان مخاطبان شبکه افق است.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت»، برنامه «کافه مستند» از جمعه ۲۱ آذرماه روی آنتن شبکه افق میرود.
بدین ترتیب «کافه مستند»، روز جمعه ۲۱ آذرماه ساعت ۲۳ پخش میشود و پس از آن از شنبه تا سهشنبه برابر با ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ساعت ۱۸ میزبان علاقهمندان به سینمای مستند در شبکه افق است.
در این برنامه و هر شب محسن یزدی به عنوان مجری با مهدی انصاری به عنوان منتقد ثابت درباره آثار حاضر در جشنواره صحبت میکنند.
گفتگو با مستندسازان و عوامل آثار، بخش خبر (گزارشی از کارگاهها، اتفاقات ویژه، بخش دانشجویی و بینالملل)، آیتم مصاحبه اختصاصی ۲ دقیقهای (گفتگو با مهمانهای خارجی و ویژه) و آیتم مستند (روایتی متفاوت و مستندگون از جشنواره سینما حقیقت) بخشهای مختلف این برنامه را تشکیل میدهند.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که به صورت ثابت هر جمعه روی آنتن شبکه افق میرود.