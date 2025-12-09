با ورود سامانه بارشی جدید به شهرستان پلدختر، از دقایقی پیش نخستین قطرات باران بر زمین نشسته و اکنون بخش‌های مختلف این شهرستان در حال تجربه بارندگی دل‌انگیز هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خیابان‌ها، محله‌ها و فضا‌های باز شهر پلدختر رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته‌اند و نسیم خنکی که همراه با بارش می‌وزد، حال‌وهوایی متفاوت به شهر بخشیده است.

بارش باران در این روز‌های پاییزی نه تنها موجب لطافت هوا شده، بلکه شور و شوقی در میان شهروندان پلدختری ایجاد کرده است. بسیاری از ساکنان با استقبال از این نعمت الهی، تصاویر و گزارش‌های لحظه‌ای خود از وضعیت بارندگی را برای ما ارسال می‌کنند و زیبایی‌های شهر را از قاب نگاه خود به تصویر می‌کشند.

در عین حال، با توجه به لغزندگی معابر و کاهش دید به‌ویژه در ساعات اولیه بارش، توصیه می‌شود شهروندان هنگام تردد در سطح شهر، اصول ایمنی را رعایت کرده و با احتیاط بیشتری حرکت کنند. رانندگان نیز بهتر است با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله ایمنی با وسیله نقلیه جلویی را حفظ نمایند.

امید است این بارش پربرکت، نویدبخش روز‌هایی سرشار از آرامش، طراوت و خیر برای همه مردم پلدختر باشد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش باران ، لرستان
خبرهای مرتبط
نخستین سامانه بارشی پاییزی؛ آخر هفته در لرستان فعال می‌شود
تنگه شبیخون خرم آباد بعد از بارش باران امروز+فیلم
رئیس پلیس راه لرستان:
رانندگان با احتیاط برانند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جمع‌آوری ۱۷۰ مدرسه کانکسی در لرستان
آخرین اخبار
جمع‌آوری ۱۷۰ مدرسه کانکسی در لرستان
حادثه برای خودروی حامل ۵ معلم کوهدشتی
وجود ۲ میلیون هکتار جنگل معتدل در لرستان
مشارکت ۱۸.۵ همتی خیرین کشور در مدرسه‌سازی
صادرات غیرنفتی با ۵۸ میلیارد دلار رکورد زد
مجموعه کیو به تپه شهدا گمنام وصل می‌شود
بارش باران رنگ تازه‌ای به پلدختر داد + فیلم
بحران پنهان فرسودگی شبکه های آب در لرستان؛ بیش از ۸۰ هزار مورد فقط در شش‌ماهه نخست امسال