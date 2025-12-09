باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خیابان‌ها، محله‌ها و فضا‌های باز شهر پلدختر رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته‌اند و نسیم خنکی که همراه با بارش می‌وزد، حال‌وهوایی متفاوت به شهر بخشیده است.

بارش باران در این روز‌های پاییزی نه تنها موجب لطافت هوا شده، بلکه شور و شوقی در میان شهروندان پلدختری ایجاد کرده است. بسیاری از ساکنان با استقبال از این نعمت الهی، تصاویر و گزارش‌های لحظه‌ای خود از وضعیت بارندگی را برای ما ارسال می‌کنند و زیبایی‌های شهر را از قاب نگاه خود به تصویر می‌کشند.

در عین حال، با توجه به لغزندگی معابر و کاهش دید به‌ویژه در ساعات اولیه بارش، توصیه می‌شود شهروندان هنگام تردد در سطح شهر، اصول ایمنی را رعایت کرده و با احتیاط بیشتری حرکت کنند. رانندگان نیز بهتر است با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله ایمنی با وسیله نقلیه جلویی را حفظ نمایند.

امید است این بارش پربرکت، نویدبخش روز‌هایی سرشار از آرامش، طراوت و خیر برای همه مردم پلدختر باشد.